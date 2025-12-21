Madre de Jessica Cediel comparte conmovedor mensaje tras la muerte de su esposo; así fue su despedida

En las últimas horas, la famosa presentadora colombiana Jessica Cediel hizo estremecer el corazón de sus seguidores tras compartir la lamentable noticia sobre el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, en la noche del sábado, 20 de diciembre.

“Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, decía parte del mensaje de despedida que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, agregó unas sentidas palabras de agradecimiento a su padre por todas las enseñanzas que le dejó para afrontar la vida. “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro”.

Al igual que ella, su madre, Virginia Silva, compartió un conmovedor mensaje en sus historias de Instagram tras la muerte de su esposo, dejando en evidencia el gran vacío y dolor que ha causado su partida en su hogar.

“Se me fue el amor de mi vida”, escribió la mujer junto con el mismo video que compartió Jessica Cediel lamentando la muerte de su padre.

El padre de Jessica Cediel había sido diagnosticado con párkinson hace varios años. Foto: Instagram @virginiasilvaramirez

En el clip, la presentadora recopila varias fotografías y videos de momentos especiales junto a su progenitor, quien fue diagnosticado con párkinson años atrás, una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, además dolor y otras complicaciones de salud.

A raíz de esto, Jessica Cediel había explicado que su padre necesitaba cuidados especializados, ya que con el paso del tiempo la enfermedad fue avanzando. Esta situación llevó a su familia a buscar ayuda de profesionales para garantizarle una atención permanente, por lo que decidieron ingresarlo en un hospital geriátrico.

“Mi papá está en un geriátrico por motivos de salud y gracias a Dios y a la vida que hay gente así de generosa y honesta que lo hacen de corazón”, expresó entre lágrimas la presentadora en octubre de 2024, cuando fue invitada al matutino Día a Día.

Asimismo, aprovechó el espacio para responder a quienes cuestionaban el hecho de haber internado a su papá en este centro especializado, y aseguró que “la gente señala, pero no se imagina lo duro que es”, haciendo referencia al esfuerzo que siempre intentaba hacer junto a sus seres queridos para brindarle todo lo que necesitaba.

Por último, extendió una invitación a ser más comprensivos y pacientes con los “abuelitos”, señalando que llega un momento en el que “empiezan a comportarse como niños y les cambia el chip”, por lo que necesitan más amor y misericordia.