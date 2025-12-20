Gente

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Miguel Ayala se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y se mostró emocionado.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 3:16 p. m.
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado mientras se desplazaba por la vía Panamericana.
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado mientras se desplazaba por la vía Panamericana.

Luego de varios días de haber sido liberado de un secuestro, Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, volvió a ser noticia tras compartir un anuncio que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Días después de reencontrarse con su familia, el joven artista decidió reaparecer públicamente con un mensaje cargado de entusiasmo y esperanza, enfocado en su carrera musical.

Miguel Ayala había permanecido secuestrado durante 15 días, un hecho que generó conmoción tanto en el mundo del entretenimiento como entre los seguidores de su padre y su liberación se produjo gracias a un operativo de rescate que fue confirmado oficialmente por el Ministerio de Defensa.

El joven artista se pronunció en su cuenta de Instagram tras haber sido secuestrado.
El joven artista se pronunció en su cuenta de Instagram tras haber sido secuestrado.

En su momento, el propio ministro Pedro Sánchez ofreció declaraciones a los medios, en las que explicó lo que se conocía hasta entonces sobre la situación del joven artista y de su mánager, Nicolás Pantoja, quien también se vio afectado por los hechos.

Tras recuperar la libertad y mantenerse alejado del ojo público durante algunos días, Miguel reapareció en redes sociales con un anuncio inesperado que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

Lejos de centrarse en el difícil episodio que vivió, el cantante decidió poner el foco en su música y en los proyectos que había tenido que pausar.

“Estoy muy contento porque hoy, 19 de diciembre, a las 6 p.m. vamos a estar estrenando y lanzando mi nuevo éxito, mi nueva canción Este dolor, para que vayan, me etiqueten y los repostee a todos ustedes”, expresó el artista.

La noticia no solo sorprendió por el corto tiempo transcurrido desde su liberación, sino también por el tono positivo con el que Miguel decidió retomar su carrera, pues para muchos de sus seguidores, es una señal de fortaleza y resiliencia.

En el mismo mensaje, el joven cantante aprovechó para agradecer el respaldo que recibió durante los días más complejos de su vida:

“Gracias por todo el apoyo de todas las personas, gracias de todo corazón. Lo que estaban pidiendo, aquí está. Tenemos nueva música para todos ustedes”, concluyó.

El lanzamiento de Este dolor ha despertado un gran interés por parte de sus seguidores, especialmente porque esperaban que se recuperara de las secuelas que podría haberle dejado la dura situación que tuvo que vivir.

Con este anuncio, el hijo de Giovanny Ayala marca su regreso a la escena musical y demuestra que, pese a los momentos difíciles, su carrera continúa avanzando.

Esta es la nueva canción de Miguel Ayala:

YouTube video u7hIGQ41AdY thumbnail

