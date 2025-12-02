Este martes, 2 de diciembre, las miradas se posaron en una inesperada noticia que fue revelada por las autoridades colombianas. Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue rescatado por las autoridades, quienes hallaron el lugar donde se encontraba privado de su libertad.

El ministro de Defensa anunció que el hijo del artista había recuperado la libertad. La información le fue comunicada directamente a Giovanny Ayala mediante una llamada realizada por Pedro Sánchez, titular de la cartera de Defensa, quien le confirmó que el joven estaba a salvo y en buen estado.

Tras confirmarse que todo había salido bien por un operativo, la atención de los curiosos se posó en la familia de Miguel Ayala, la cual reaccionó con imágenes y publicaciones enfocadas en este momento especial.

De acuerdo con lo que quedó registrado, una de las que habló públicamente sobre el asunto fue Valentina Ayala, hermana de Miguel Ayala, quien había estado activa en plataformas digitales, mostrando apoyo en este momento difícil.

A través de un post, la joven aprovechó para agradecer la gestión que habían realizado las autoridades, logrando hallar sano y salvo a su hermano. De hecho, fue enfática en que Dios lo cuidó y permitió que regresara con vida y libertad.

“Dios es grande! Dios es el rey de reyes, el que hace posible lo imposible! Hermano, ya vamos por ti! Ya vamos. Gracias, gracias, gracias”, escribió en una historia.

Rescate Miguel Ayala | Foto: Instagram @valentinaayala.r

Lo curioso fue que la mujer subió una foto inédita del sitio donde fue hallado su familiar, tras 11 días en los que no se tuvo contacto ni información de él. A esto agregó unas palabras de felicidad, estallando en emociones por todo lo ocurrido a inicios del último mes del año.

“Los amo, los amo, los amo, hermanos”, puntualizó