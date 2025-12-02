Suscribirse

Revelan las primeras imágenes de la liberación de Miguel Ayala: estas fueron las condiciones en las que lo encontraron

El ministro de Defensa fue el encargado de revelar detalles de esta liberación.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado.
Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial

Cerca del mediodía de este martes 2 de diciembre, se conoció la noticia de la liberación de Miguel Ayala, hijo del famoso cantante de música popular Giovanny Ayala.

El encargado de revelarle al país entero la noticia que hoy llena de gozo al cantante fue precisamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en comunicación con Blu Radio.

A través de la cuenta oficial de X de ese medio se conocieron las imágenes oficiales de la liberación de Miguel y su Mánager Nicolás, en donde se puede apreciar las condiciones en las que se encontraban.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez, en vivo en la emisora se comunicó con el cantante de música popular, le dio la noticia de la liberación y le afirmó que su hijo se encontraba en buenas manos y estaba en condiciones adecuadas.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que va a estar, el mánager también fue liberado [...] Fue una ejecución impecable. Yo le dije que primaba la vida de su hijo, era lo más importante, obviamente la del mánager también, y no nos doblegamos ante esos criminales”, aseguró el ministro.

En la misma comunicación, afirmó que este trabajo de rescate estuvo en manos de los “héroes de la Policía Nacional, también con participación de la Fuerza Aérea Nacional Colombiana”.

Contexto: Hija de Giovanny Ayala se pronunció y desmintió información relacionada con el secuestro de su hermano

Pedro Sánchez aseguró que aunque los encontraron en buen estado de salud, estaban en condiciones “infrahumanas”.

“Básicamente en unas carpas ahí metidos, en unas carpas improvisadas. Infrahumano es privarlos de la libertad y someterlos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que nos estaban exigiendo por el secuestro”, agregó el ministro.

Rescate del Miguel Ayala y su mánager. Habrían sido encontrados en carpas improvisadas.
Rescate del Miguel Ayala y su mánager. Habrían sido encontrados en carpas improvisadas. | Foto: Cortesía para El País

¿Dónde fue encontrado Miguel Ayala y su mánager Nicolás?

Según información brindada por el ministro de Defensa, ambos jóvenes “fueron encontrados en la Sierra, Cauca”.

Revelando más detalles de dicha liberación, Pedro Sánchez afirmó que se desconoce a ciencia cierta los directos responsables del secuestro, pero en una versión preliminar, le apunta la “delincuencia común”.

Contexto: Velatón por secuestro de Miguel Ayala: “Oro por quienes tienen a mi hijo”, dijo su padre Giovanny

Anteriormente, el ministro había mencionado que los responsables estaban pidiendo una gran cantidad de dinero por la liberación tanto de Miguel Ayala como de su mánager, Nicolás. En conversación con la emisora, Sanchez mencionó que se trataba de un total de “7.500 millones de pesos por su liberación”.

Por el momento, la familia del famoso cantante de música popular se está enterando de la noticia que cambia el rumbo de sus vidas, y publicando las reacciones de dicha liberación.

