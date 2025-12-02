Suscribirse

En video quedó registrada la reacción de Giovanny Ayala a la liberación de su hijo: “Muy feliz”

El cantante de música popular mostró su emoción al tener noticias del estado de su hijo Miguel.

2 de diciembre de 2025, 10:21 p. m.
El cantante de música popular habló nuevamente tras el secuestro de su hijo Miguel.
El cantante de música popular habló tras la libración de su hijo Miguel. | Foto: Foto 1: Instagram @giovannyayalaoficial - Foto 2: @miguelayala_oficial

Tras 15 días de haber sido secuestrado, Miguel Ayala, uno de los hijos del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, retomó su libertad tras un operativo de rescate que fue confirmado por el Ministerio de Defensa.

Fue el mismo ministro, Pedro Sánchez, quien se pronunció frente a los medios de comunicación y contó lo que se sabía hasta el momento sobre el joven artista y su mánager, Nicolás Pantoja.

Giovanny Ayala habló, luego de la liberación de su hijo Miguel Ayala y su mánager, Nicolás.
Así fue la reacción del cantante ante la liberación de su hijo. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. X: @BluRadioCo

A través de un video publicado en las redes sociales de Noticias RCN, el funcionario llamó al intérprete de De qué te las picas y De rodillas le pido, con el objetivo de conocer sus primeras declaraciones y escuchar lo que tenía por decir tras la liberación de su hijo menor.

“Giovanny, aló... ¿Me escucha?... Giovanny, ¡qué alegría escucharlo! Disculpe, lo voy a poner en altavoz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo”, manifestó.

Contexto: Hija de Giovanny Ayala reaccionó a liberación de Miguel Ayala, su hermano; dejó en evidencia foto del momento

Así fue la reacción de Giovanny Ayala al enterarse de la liberación de Miguel

Aunque por el ruido ambiente no se logra escuchar claramente la conversación, destacaron las palabras y la sensación de alegría del cantante, quien no ocultó la felicidad de saber que su hijo estaba fuera de peligro.

“Ministro, muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia”, manifestó por medio de la llamada telefónica.

Por otro lado, Pedro Sánchez destacó la importancia de que el joven haya retomado su libertad y destacó el trabajo de las autoridades que se encargaron de todo el proceso de rescate.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, dijo frente a las cámaras.

Finalmente, Giovanny agradeció al ministro y cada una de las personas que hicieron posible que Miguel estuviera por fuera de peligro.

“Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública”, indicó.

Contexto: Liberación del hijo de Giovanny Ayala: ministro de Defensa se refiere al caso; “condiciones infrahumanas”

Por medio de las redes sociales de los afectados, muchos de sus seguidores se mostraron emocionados por la noticia y le enviaron buenos deseos para sus días de recuperación.

“Bienvenido a la libertad... muy lindo lo que dijo tu papá, primero es Dios, él siempre estuvo ahí”; “por fin libre, qué alegría, gracias a Dios”; “gracias a Dios estás bien, Miguel. Muchas bendiciones para todos, gracias a la Policía Nacional”; “Dios escuchó cada oración por ti, ya estás de nuevo con tu familia y las personas que oramos por ti”; y “muy feliz por tu regreso a casa”, son algunas de las palabras que se leen.

