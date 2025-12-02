En video quedó registrada la reacción de Giovanny Ayala a la liberación de su hijo: “Muy feliz”

Tras 15 días de haber sido secuestrado, Miguel Ayala, uno de los hijos del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, retomó su libertad tras un operativo de rescate que fue confirmado por el Ministerio de Defensa.

Fue el mismo ministro, Pedro Sánchez, quien se pronunció frente a los medios de comunicación y contó lo que se sabía hasta el momento sobre el joven artista y su mánager, Nicolás Pantoja.

Así fue la reacción del cantante ante la liberación de su hijo. | Foto: Montaje SEMANA | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. X: @BluRadioCo

A través de un video publicado en las redes sociales de Noticias RCN, el funcionario llamó al intérprete de De qué te las picas y De rodillas le pido, con el objetivo de conocer sus primeras declaraciones y escuchar lo que tenía por decir tras la liberación de su hijo menor.

“Giovanny, aló... ¿Me escucha?... Giovanny, ¡qué alegría escucharlo! Disculpe, lo voy a poner en altavoz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo”, manifestó.

Así fue la reacción de Giovanny Ayala al enterarse de la liberación de Miguel

Aunque por el ruido ambiente no se logra escuchar claramente la conversación, destacaron las palabras y la sensación de alegría del cantante, quien no ocultó la felicidad de saber que su hijo estaba fuera de peligro.

“Ministro, muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia”, manifestó por medio de la llamada telefónica.

Por otro lado, Pedro Sánchez destacó la importancia de que el joven haya retomado su libertad y destacó el trabajo de las autoridades que se encargaron de todo el proceso de rescate.

#VideoBlu Esta es la llamada que le hizo en vivo el MinDefensa Pedro Sánchez al cantante de música popular, Giovanny Ayala, notificándolo sobre el rescate de su hijo, Miguel Ayala y su mánager. pic.twitter.com/BEUx8FZpZX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, dijo frente a las cámaras.

Finalmente, Giovanny agradeció al ministro y cada una de las personas que hicieron posible que Miguel estuviera por fuera de peligro.

“Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública”, indicó.

Por medio de las redes sociales de los afectados, muchos de sus seguidores se mostraron emocionados por la noticia y le enviaron buenos deseos para sus días de recuperación.