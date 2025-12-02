Liberación del hijo de Giovanny Ayala: ministro de Defensa se refiere al caso; “condiciones infrahumanas”

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue liberado tras haber sido secuestrado en el departamento del Cauca, Colombia. El secuestro ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando Miguel se desplazaba junto a su mánager por la vía Panamericana, en jurisdicción de Piendamó, Cauca, rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. Durante varios días, se generó una intensa búsqueda y expectativa sobre su situación.

El secuestro fue llevado a cabo por un grupo armado que detuvo el vehículo en el tramo entre Popayán y Cali, obligando a Miguel Ayala y su mánager a descender, y llevándolos en dos vehículos y una motocicleta hacia un destino desconocido.

Miguel Ayala está secuestrado junto con su manager. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial

La zona es conocida por la presencia de grupos armados ilegales, en particular disidencias de las Farc, como el frente Jaime Martínez, que habrían tenido conflictos recientes en la región.

El ministro de Defensa de Colombia, al conocerse el secuestro, emitió declaraciones subrayando la prioridad absoluta de garantizar la seguridad y el retorno inmediato de los jóvenes. Resaltó que las Fuerzas Armadas y policiales estaban desplegadas para realizar las acciones necesarias para lograr la liberación con vida, y que se investigaban todas las líneas posibles para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Durante el secuestro Giovanny Ayala hizo un llamado público al Gobierno, específicamente al presidente Gustavo Petro, pidiendo apoyo para fortalecer los operativos de rescate y proteger la vida de su hijo, resaltando que ni Miguel ni su mánager están involucrados en el conflicto armado y que solo cumplían con compromisos artísticos.

Autoridades revelan imagen de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien estaba secuestrado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0GqziQl18k — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

Finalmente, después de 15 días de tensión, se confirmó la liberación de Miguel Ayala, información confirmada directamente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien le comunicó la noticia al cantante y padre del joven.

De acuerdo a lo revelado por Blu Radio, el ministro aseguró que “está en buenas manos y está bien” y aseguró que junto a su mánager, Nicolás Pantoja, fue liberado durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado”, aseguró Sánchez.

Rescate del Miguel Ayala y su mánager. Habrían sido encontrados en carpas improvisadas. | Foto: Cortesía para El País

En entrevista con Camila Zuluaga en Blu Radio, el jefe de la cartera aseguró que la operación fue “impecable” gracias a la labor de “los héroes de la patria”. En la conversación, el ministro aseguró que “no se doblegaron ante los criminales” e insistió en que el Comandante de la Policía Nacional se encargará de dar más detalles sobre la liberación.