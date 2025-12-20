Emotiva escena de Karol G interpretando su canción ‘Milagros’ se viraliza en redes sociales; sus fans aplauden su sencillez

Luego de visitar a las comunidades Wayúu en el marco de su Tour Con Cora junto a su fundación, la cantante paisa Karol G protagonizó un momento cargado de emoción al interpretar su canción ‘Milagros’. La escena, que ha generado una lluvia de reacciones en redes sociales, fue destacada por la revista Billboard.

De acuerdo con este prestigioso medio, el gesto que conmovió a los seguidores de la artista se presentó en el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF), en Medellín, donde asistió con el propósito de apoyar diferentes iniciativas en el territorio.

No obstante, además de este objetivo, Carolina Giraldo Navarro — nombre de pila de la cantante colombiana —, aprovechó su visita para ofrecer una interpretación muy íntima de su tema ‘Milagros’, mientras compartía un fuerte abrazo con una menor visiblemente emocionada por verla.

En la grabación también se observa que las demás personas presentes escuchaban con atención a la paisa y, algunas, en medio de lágrimas, acompañaban al unísono la letra de la canción mientras registraban el momento con sus celulares como un recuerdo inolvidable.

“En Medellín vivimos una nueva jornada del #TourConCora, celebrando la fuerza inmensa de las mujeres y el poder sanador del cuidado. Junto a nuestra fundadora Karol G visitamos proyectos que crecen gracias al amor compartido y nos abrazamos con mujeres y niños que dan sentido a todo lo que hacemos”, fue el mensaje que compartió la fundación de la artista paisa en sus redes sociales tras su visita a la ciudad.

De igual forma, resaltó que creen firmemente en el poder de un abrazo, de una palabra a tiempo y de la presencia genuina, razón por la cual este encuentro se convierte en un recordatorio claro de que no están solas y de que cada día es una oportunidad para abrazarse y priorizarse.

Reacciones de los fans de Karol G

Ante la emotiva escena que protagonizó la paisa mientras interpretaba su canción ‘Milagros’ en el CISAMF, varios de sus fanáticos empezaron a reaccionar aplaudiendo la sencillez y los importantes proyectos que lidera como una de las referentes del género urbano actualmente.

“No me cansaré de decirlo, hicimos famosa a la persona correcta”; “la amo demasiado, es tan linda y humilde, con un corazón gigante”; “amor ver todo lo que hace”; “ella es demasiado increíble”; “Karol, gracias por usar tu voz y tu corazón para transformar vidas”, dicen algunos comentarios.