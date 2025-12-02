Suscribirse

Gente

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

El evento será transmitido simultáneamente a nivel mundial.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
2 de diciembre de 2025, 3:39 p. m.
Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia
Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia | Foto: NETFLIX

Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un evento especial para presentar oficialmente su álbum más reciente, Tropicoqueta. Este lanzamiento tendrá lugar en Colombia; se conocen detalles del gran suceso.

El álbum Tropicoqueta fue lanzado a nivel mundial el 20 de junio de 2025, marcando un regreso a las raíces latinas y caribeñas de la cantante colombiana con un enfoque en sonidos tropicales y ritmos variados como reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi. El disco consta de veinte canciones que reflejan esta diversidad musical y un homenaje a la música romántica popular latinoamericana.

La ganadora del Grammy Karol G lanza su proyecto más íntimo, teatral y desafiante hasta la fecha: “Tropicoqueta”, su quinto álbum de estudio, que ha sido anunciado como “un homenaje a la cultura latina con todo su ritmo, resiliencia y resplandor”.
El álbum se inspira en las vedettes latinoamericanas, consideradas por ella misma como mujeres que fueron luz y controversia. | Foto: Karol G Tropicoqueta
Contexto: Prima de Karol G habló desde la cárcel El Buen Pastor sobre su condena y su relación con la cantante: “Fue muy humana”

Entre los artistas que colaboran en Tropicoqueta se encuentran reconocidos nombres como Eddy Lover, Feid, Greeicy, Manu Chao, Mariah Angeliq y Marco Antonio Solís, quienes aportan distintas influencias y estilos al proyecto, lo cual enriqueció el álbum con fusiones culturales y sonoras.

Sobre el estreno de La PremiEre, que es la presentación oficial de este álbum con contenido exclusivo y posiblemente performances en vivo, Karol G confirmó que será el 7 de diciembre de 2025.

Contexto: Experta vocal se fue contra Karol G por palabras en los Latin Grammy; mencionó al padre de la cantante: “No estás a la altura”

A través de redes sociales, la bichota reveló que el evento se transmitirá en vivo: “Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La PremiEre nace de un sueño personal… Volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa 📺 💃🏽🕺🪩 ¡Como en los viejos tiempos!”

Contexto: Karol G envió fuerte mensaje a sus ‘haters’ mientras recibía el premio más importante de los Latin Grammy, “no me vayan a cortar”

La artista también aseguró que el 7 de diciembre, en pleno día de velitas, “¡un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país! 🥹 Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”.

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia
Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia | Foto: NETFLIX

Horarios para ver ‘La PremiEre’ de Karol G

  • México – 4 p. m. – Las Estrellas
  • Honduras – 4 p. m. – HCH
  • El Salvador – 4 p. m. – TCS
  • Costa Rica – 4 p. m. – Teletica
  • Estados Unidos – 5 p. m. – Univision
  • Puerto Rico – 5 p. m. – Univision
  • Panamá – 5 p. m. – Telemetro
  • Colombia – 5 p. m. – RCN
  • Perú – 5 p. m. – América TV
  • Ecuador – 5 p. m. – Teleamazonas
  • Bolivia – 6 p. m. – Red Uno
  • República Dominicana – 6 p. m. – Colorvisión
  • Chile – 7 p. m. – Chilevisión
  • Brasil – 7 p. m. – Multishow
  • Argentina – 7 p. m. – Telefe
  • España – 11 p. m. – La 2 (RTVE)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

2. Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

3. Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

4. Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

5. Autoridades del Valle hacen llamado urgente a donar sangre ante el aumento de emergencias en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Karol GLanzamientodisco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.