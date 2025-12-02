Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un evento especial para presentar oficialmente su álbum más reciente, Tropicoqueta. Este lanzamiento tendrá lugar en Colombia; se conocen detalles del gran suceso.

El álbum Tropicoqueta fue lanzado a nivel mundial el 20 de junio de 2025, marcando un regreso a las raíces latinas y caribeñas de la cantante colombiana con un enfoque en sonidos tropicales y ritmos variados como reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi. El disco consta de veinte canciones que reflejan esta diversidad musical y un homenaje a la música romántica popular latinoamericana.

El álbum se inspira en las vedettes latinoamericanas, consideradas por ella misma como mujeres que fueron luz y controversia. | Foto: Karol G Tropicoqueta

Entre los artistas que colaboran en Tropicoqueta se encuentran reconocidos nombres como Eddy Lover, Feid, Greeicy, Manu Chao, Mariah Angeliq y Marco Antonio Solís, quienes aportan distintas influencias y estilos al proyecto, lo cual enriqueció el álbum con fusiones culturales y sonoras.

Sobre el estreno de La PremiEre, que es la presentación oficial de este álbum con contenido exclusivo y posiblemente performances en vivo, Karol G confirmó que será el 7 de diciembre de 2025.

A través de redes sociales, la bichota reveló que el evento se transmitirá en vivo: “Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La PremiEre nace de un sueño personal… Volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa 📺 💃🏽🕺🪩 ¡Como en los viejos tiempos!”

La artista también aseguró que el 7 de diciembre, en pleno día de velitas, “¡un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país! 🥹 Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”.

Karol G anunció el estreno de ‘La PremiEre’ de su álbum ‘Tropicoqueta’: fecha, hora y dónde verlo en Colombia | Foto: NETFLIX

Horarios para ver ‘La PremiEre’ de Karol G