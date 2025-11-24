Prima de Karol G habló desde la cárcel El Buen Pastor sobre su condena y su relación con la cantante: “Fue muy humana”

Diana Patricia Giraldo, prima de la cantante Karol G, reavivó la atención pública sobre su situación tras conceder una entrevista desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Condenada a más de 26 años de prisión por secuestro extorsivo, Giraldo lleva más de 12 años recluida en esa institución.

Durante su participación en el pódcast Conducta Delictiva, la prima de la cantante relató con detalle cómo ha vivido su condena, qué ha cambiado en su vida desde que fue encarcelada y cuál ha sido el apoyo que ha recibido de Karol G durante este proceso.

Karol G cantando para las internas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Foto tomada de Instagram (@johana_bahamon_) | Foto: Instagram (@johana_bahamon_)

La historia de Diana es una de resiliencia y supervivencia. Según lo relatado en la entrevista, antes de su condena, ella era ingeniera ambiental con una vida estable, pero su vida cambió radicalmente luego de involucrarse en una relación tóxica.

Bajo amenazas y presión, tomó decisiones que la condujeron a una condena que aún enfrenta con fortaleza. Giraldo aseguró que su detención en 2013 estuvo relacionada amenazas ejercidas por su expareja.

En el pódcast, que se especializa en narrativas de quienes han cometido delitos y situaciones complejas de la vida en contexto del crimen, Diana habló abiertamente de los años difíciles en la cárcel, de su arrepentimiento y de su esperanza en una segunda oportunidad para rehacer su vida.

“Soy soñadora que yo creo que me pueden dar una domiciliaria, no es fácil, pero tampoco imposible“, asegura Diana ante la esperanza de terminar de cumplir su condena de forma extramural.

Conducta Delictiva es un pódcast dirigido por los periodistas de investigación Kevin Pinzón y Michell Rodriguez quienes exploran el comportamiento humano y el análisis de las conductas detrás de casos delictivos y criminales.

El pódcast se caracteriza por su labor de presentar historias reales desde la óptica de la experiencia humana, sin juicios, con respeto y en búsqueda de la verdad y la transformación social.

Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Nueva York. | Foto: Foto: AP / Evan Agostini

En la entrevista emitida en este espacio, Diana Patricia Giraldo destacó el apoyo incondicional de Karol G en estos años. Mencionó la visita que la cantante le hizo durante un concierto realizado para las internas en El Buen Pastor, un momento que describió como un reencuentro muy emotivo.

Segun Diana, Karol G le preguntó por su proceso, cuánto tiempo llevaba, qué necesitaba y en qué podía ayudarla. Sobre su acercamiento con su prima Diana aseguro que “fue muy bonita, fue muy humana, muy cálida, muy sencilla. Ella conmigo no ha cambiado”.

Además del apoyo emocional, Diana contó que Karol G también ha brindado ayuda económica, un respaldo fundamental para su estancia dentro de la cárcel.

Sobre su futuro, Diana afirmó que “voy a hacer lo mejor que pueda, voy a dar lo mejor de mí, voy a ayudar a todo al que pueda. Me veo como una mujer sacando muchos proyectos adelante porque sé que tengo muchos talentos y muchas habilidades. Me gustaría trabajar con personas en condición de vulnerabilidad”,

Karol G ha visitado en varias ocasiones la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, llevando un mensaje de esperanza y apoyo a las mujeres privadas de la libertad. En una de sus visitas más destacadas, la cantante realizó un pequeño concierto en cada patio del centro reclusorio, animando a las internas con sus canciones y elevando la moral de cientos de mujeres.