Prima de Karol G, que está presa, reveló detalle del encuentro que tuvieron: “he recibido ayuda de ella”

La cantante antioqueña Karol G ha cogido mucho revuelo en los últimos años por la superación tanto personal como musical que ha tenido y por el cariño que sus fanáticos y seguidores le profesan a diario tanto en redes sociales como cuando asisten a sus conciertos.

Desde el año pasado Karol G se ha posicionado en los primeros lugares de las listas musicales por los grandes éxitos que ha lanzado, como las canciones que hacen parte de su álbum Mañana será bonito, y Mañana será bonito: bichota season, pues sus canciones han logrado impactar en la vida sobre todo de las mujeres, pues muchas se ven reflejadas en las letras de los sencillos.

Maluma y Karol G en los Grammy Foto: Instagram @maluma | Foto: Foto: Instagram @maluma

La paisa no solo ha estado en el foco mediático por su música y su relación amorosa con el también cantante antioqueño Feid. El año pasado conquistó a más corazones al presentarse en un escenario muy diferente al que acostumbra, pues en una visita que hizo a su país, se subió a una tarima que le prepararon en la cárcel de Jamundí, en el Valle.

La paisa estremeció con este noble gesto a todas las reclusas del lugar, pues todas las mujeres que se encuentran en este centro penitenciario cantaron de cerca con La Bichota temas como Tusa, TQC y Bichota, temas que marcaron su trayectoria como artista.

La Fundación Con Cora fue la que se encargó del encuentro entre la cantante y las reclusas, pero la directora de la misma fue quien se refirió al resultado, exaltando que la Bichota fue la gestora de la idea: “Nos embarcamos en esta idea. Es inspirador ver esta misión social”.

Prima de Karol G es una de las reclusas en la cárcel de Jamundí, Valle

Fue en el podcast de Johanna Bahamón y El Espectador, La Celda, en el que se narran historias de personas privadas de la libertad que hacen parte de su fundación Acción Interna, que Diana Giraldo, quien es prima de la cantante antioqueña y paga una larga condena de 26 años por secuestro extorsivo, habló de su historia.

Karol G recibió su premio en la gala que se llevó a cabo en Los Ángeles | Foto: Getty Images via AFP

En la charla junto con la activista Giraldo contó que a pesar de estar en prisión, encontró en el canto su manera de sanar, además de eso reveló que el amor tocó a su puerta enamorándose a través de cartas, tanto así que se casó y tiene una bebé.

Durante la conversación, Diana le contó a Johanna que uno de los momentos más especiales que ha vivido mientras se encuentra presa de la libertad ha sido ver a su prima Karol G en la presentación que tuvo el pasado 12 de marzo del año pasado en el centro penitenciario.

“Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de ocho años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ‘ahí viene Karol G’; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella (Karol G) ya me ve”, comentó Diana Giraldo.

Karol G attends the Miami premiere of "Griselda" at The Fillmore Miami Beach (Photo by Mireya Acierto/WireImage) | Foto: WireImage