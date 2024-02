Hermana de Karol G estuvo hospitalizada 11 días tras sufrir fuerte accidente; su recuperación no ha sido fácil

“Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana . Decía que eran palabras sagradas de protección”, escribió la intérprete de Tusa en sus redes sociales el día en el que estrenó la canción, y agregó: “Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar”.

Según comentó a través de sus redes sociales, el accidente que sufrió le dejó varias secuelas. “Me dieron dos bacterias que me estaban atacando el sistema muscular, las arterias, las venas, los tendones más que todo. Por eso es que tenía la inflamación en las manos y me estaba comprometiendo el tobillo izquierdo (...). Parece ser que tengo una artritis retroactiva, que es como hinchazón en los dedos, y eso es lo que me ha tenido supermal estos días, porque no es normal tenerlo”, dijo.