Epa Colombia presumió regalo de Yina Calderón a su hija y seguidores la previenen: “Revise por dentro”

La influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Epa Colombia’, quien ha estado en el ojo del huracán muchas veces desde el 2018, año en que se volvió viral por sus videos mostrando apoyo a la Selección Colombia en el Mundial de fútbol Rusia, le dio un giro radical a su vida convirtiéndose en una exitosa empresaria y mujer madura que ahora está a la dulce espera de su primer bebé.

Fue el 24 de septiembre del año pasado que la creadora de contenido digital les anunció a sus seguidores que luego de someterse a un proceso de inseminación artificial que le costó alrededor de 200 millones de pesos, según reveló ella misma, ya podía confirmar que estaba embarazada.

Epa Colombia tendrá una niña. | Foto: Instagram @epa_colombia

La noticia la anunció con un video en sus redes sociales que tenía un voz en off en el mismo que decía: “No sé ni cómo contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo’. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”.

Epa Colombia muestra cómo está decorando el cuarto de su hija y los regalos que ya tiene

La creadora de contenido digital ha aprovechado al máximo sus redes sociales para mostrar lo que está viviendo en su proceso de embarazo, por lo que les ha dicho a sus seguidores cuando se siente mal, cuando está eufórica, cuando tiene malestares que la hacen ir al médico y cómo va adelantando el proceso de decoración.

Si bien muchas mamás deben esperar algunos meses para saber el sexo del bebé para empezar a hacer la decoración de la habitación y la compra de su ropa, Epa Colombia no tuvo que hacerlo, ya que el proceso de inseminación artificial que se realizó le dio varios beneficios como escoger el sexo de su bebé, el color de ojos y de piel, entre otros.

Por esta razón, desde un inicio la influencer tuvo presente que tendrá una niña que se llamará Daphne Samara, que tendrá ojos azules y piel blanca.

La influencer aseguró que a pesar de lo difícil que ha sido, se siente muy bien con el proceso. | Foto: Instagram: Epa Colombia

Epa Colombia mostró a través de sus redes sociales cómo lleva la decoración del cuarto de su niña y aunque se llevó las críticas de algunos de los internautas por “mañé”, ya que muchos le dijeron que parecía un spa de pestañas y uñas barato, y que era muy pequeño para la niña, la creadora decidió no prestar atención y seguir mostrando.

Aparte de que reveló todas las compras que ha hecho tanto para ella, como las copas de extracción como para el bebé, una tina de baño, también mostró el primer regalo que tiene su hija por parte de otra persona, una muñeca de parte de la también influencer Yina Calderón.

Esta muñeca es “igual a Yina”, ya que tiene el cabello de color rosa como ella: “¿Quién crees que me dio esta muñequita? sí, amiga, Yina, Yina me la dio claro el cabellito todo ¿Cómo le explico a mi hija que Yina me trataba mal? ¿Cómo le explico…?”, dijo Epa en su historia.

La influencer habló nuevamente de su embarazo. | Foto: Instagram: Epa Colombia