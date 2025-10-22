Indignación en Caldas: jóvenes campeones de baloncesto son excluidos de los Juegos Intercolegiados Nacionales por MinDeportes

SEMANA conoció este miércoles, 22 de octubre, una denuncia de los padres de familia de un grupo de menores de edad en el departamento de Caldas que quedaron ganadores para participar en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025, pero aseguraron que fueron excluidos por parte del Ministerio del Deporte.

Los estudiantes pertenecen al Instituto Educativo Seminario Menor Nuestra Señora del Rosario, quienes integran el equipo de baloncesto juvenil 3x3 masculino.

Yorly Xiomara Gamboa Castaño, quien representa a los padres de familia afectados, denunció que desde el ministerio actuaron de una manera que no era la correcta.

“Los menores Gerónimo Mosquera, Sebastián Guzmán, Juan José Obando y Santiago González fueron campeones nacionales el año anterior en la categoría prejuvenil de baloncesto 3x3 masculino, representando al Departamento de Caldas. Este año, con apenas 15 años, volvieron a coronarse campeones, esta vez en la categoría juvenil, pese a competir con jóvenes de hasta 18 años”, explicó Gamboa a esta revista.

Los padres de familia denuncian que el Ministerio del Deporte reconoció el triunfo del equipo mediante el Boletín Informativo No. 13, donde acreditaban su clasificación nacional. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 14 de septiembre de 2025 se publicó el Boletín No. 14, en el que Caldas fue retirado de la competencia y Tolima fue incluido en su lugar.

“Sin razón conocida, el ministerio decidió sacar a Caldas e incluir a Tolima, vulnerando los derechos al deporte, la participación y el libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, que ya se encontraban ilusionados con su participación”, señaló la representante.

En medio de toda esta polémica, los padres de familia interpusieron una tutela ante juzgado que fue fallada a su favor, donde alegan la violación de sus derechos fundamentales.

“El juzgado decretó como medida cautelar que, en un día calendario, el ministerio debía incluir nuevamente al equipo de baloncesto juvenil 3x3 masculino de Caldas para que participara en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025”, explicó Gamboa Castaño.

Sin embargo, esto no ocurrió y los menores de edad siguen por fuera de la competencia y lo que los llevo a radicar un incidente de desacato.

“La Secretaría del Deporte de Caldas nos informó que aún esperan la habilitación de la plataforma de inscripción para registrar a los niños y entregar los uniformes, pero hasta el momento el Ministerio se ha negado a hacerlo”, afirmó.

La preocupación aumenta porque, según Gamboa, las competencias comienzan mañana, y el equipo aún no ha sido inscrito oficialmente.