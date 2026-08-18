Así será el primer encuentro entre el presidente De La Espriella y las altas cortes en Bogotá

Este martes 18 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella se reunirá por primera vez con los presidentes de las máximas instancias de la justicia en Colombia: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Este es el primer encuentro que sostiene como presidente de Colombia, pues recién salió elegido para el cargo; también se reunió con los presidentes de las altas cortes, pero aún no había tomado posesión oficial del cargo.

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La agenda del mandatario fijó que esa primera visita institucional será en el Consejo de Estado, liderado por el magistrado Alberto Montaña Plata, donde se llevará a cabo el encuentro entre las 3:00 p.m. y las 3:45 p.m.

Después de esa visita, el jefe de Estado recorrerá los pasillos del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para reunirse con los representantes de la Corte Suprema de Justicia desde las 3:00 p.m. hasta las 3:45 p.m. A esa reunión asistirían los magistrados Iván Mauricio Celis y Hugo Quintero, respectivamente, presidente y vicepresidente de esa corporación.

Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La última cita la tiene entre las 4:30 y 5:00 p.m. en las instalaciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, presidida actualmente por el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez y el vicepresidente Juan Carlos Granados Becerra.

Armonía institucional

Estos encuentros se llevarán a cabo como uno de los objetivos prioritarios que tiene Iván Cancino, ministro de Justicia, para mejorar el diálogo con las cortes y todas las corporaciones judiciales.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: Daniel Jaramillo

Esa hoja de ruta se trazó después de las duras tensiones que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro protagonizó contra las decisiones del Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Ahora se espera que el Ejecutivo y la Rama Judicial tengan buen entendimiento con el arranque del nuevo Gobierno.

Uno de los capítulos más tensos que vivió la Rama Judicial con el anterior Gobierno tuvo como eje principal la reforma pensional que impulsó el expresidente Petro; el estudio de esa ley provocó duros reclamos contra el entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, y una discusión sobre el papel de la justicia en Colombia.