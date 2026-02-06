Jessi Uribe, quien en las últimas semanas ha estado bajo la lupa mediática por asuntos vinculados a Yeison Jiménez, volvió a generar impacto al hacer una revelación poco conocida sobre su situación financiera y su recorrido en la música. El cantante decidió hablar abiertamente de una experiencia que marcó su carrera, relacionada con la inexperiencia que tuvo en sus primeros años dentro del medio artístico.

La historia salió a la luz durante un pódcast grabado en México, donde el intérprete dialogó con Jessie Cervantes y recordó uno de los capítulos más difíciles de su vida profesional. De acuerdo con su testimonio, todo se originó a partir de un problema legal con un antiguo mánager que concentraba el control total de su carrera y del manejo de las regalías.

Uribe explicó que, al comenzar su camino musical, confió plenamente en una sola persona que asumía varios roles al mismo tiempo: representante, abogado, sello discográfico y administrador de sus ingresos. Esa figura fue clave para impulsarlo en sus inicios, lo que llevó al artista a pensar que su proyecto estaba bien encaminado y que su crecimiento en la industria estaba asegurado.

Con el transcurrir de los años, el cantante empezó a notar inconsistencias y movimientos económicos que no le resultaban claros. Sin embargo, no fue sino hasta mucho después que logró dimensionar la gravedad de la situación. Tras iniciar su relación con Paola Jara, obtuvo una mirada distinta que le permitió analizar con mayor detalle lo que ocurría, siendo ella un apoyo determinante para entender el tema de las regalías.

Luego de revisar contratos y procesos administrativos, el intérprete, que actualmente atraviesa una nueva etapa en su vida como padre, confesó que descubrió que los ingresos se repartían en dos partes iguales: el 50 % quedaba en manos de la distribuidora y el otro 50 % era administrado por su exmánager, quien, según aseguró, nunca le entregó dinero por su trabajo.

Sin embargo, Rafa Mejía, conocido como Rafa La Fe, decidió romper el silencio, concediendo la primera entrevista para tocar el tema.

Exmánager de Jessi Uribe habló de polémica por regalías

De acuerdo con lo que quedó registrado, el exmánager dialogó con Mañana Express, comentando cómo se sentía por lo hecho de parte de Jessi Uribe. Sus declaraciones indicaron que estaba decepcionado, además de bajoneado.

“Claro que me decepcionó, claro que me he puesto triste, esto fue una tusa. Terminamos nuestra relación y eso es como un divorcio”, comentó.

“Fue una tusa terminar nuestra relación, ver como se fue viniendo a menos. tener que vivir con eso”, agregó.

Al precisar lo ocurrido, contó que todo terminó en mayo de 2025, detallando que todo fue de parte del santandereano, quien estaría afectando su imagen con estas acciones.

“En mayo del año pasado él lo dio por terminado de manera unilateral, no estaba terminada como debería ser. Simplemente él la terminó, la dio terminada. Habla de esta situación buscando hacer un daño a mi imagen y a mis cosas, porque todo está en normas. Trabajamos mucho tiempo juntos, casi diez años... eran unos acuerdos que estaban claros”, indicó.

“Cuando todo fue cogiendo más ritmo, acepté su petición de acomodarnos (...) Yo creo que el artista debe tener la parte más grande del negocio, porque a eso se dedica y de eso vive”, aclaró sobre la división de ganancias.

En cuanto la parte personal, apuntó que se sentía mal, ya que quiso mucho a Uribe, compartiendo toda clase de espacios por años.

“Soy compadre, cargué a uno de sus hijos y lo quiero mucho, compartimos hoteles, vuelos, muchas cosas. Yo nunca me dispuse a echarle barro”, precisó.