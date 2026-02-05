Gente

Reconocido vallenatero se fue contra Jessi Uribe por polémica que destapó con regalías: “Traicionero, desagradecido”

Osmar Pérez le tiró al cantante popular por las declaraciones que dio acerca de un lío con su exmánager.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 10:45 p. m.
Jessi Uribe es de los artistas del despecho más seguido en redes sociales
Jessi Uribe es de los artistas del despecho más seguido en redes sociales Foto: Instagram: @jessiuribe3

Jessi Uribe, quien recientemente ha estado en el centro de la conversación pública por temas relacionados con Yeison Jiménez, volvió a captar la atención al revelar una información inesperada sobre su vida económica y su carrera artística. El cantante sorprendió al hablar con franqueza sobre un episodio que marcó su trayectoria profesional y que estuvo ligado a su falta de experiencia en los primeros años dentro de la industria musical.

La confesión se dio durante un pódcast grabado en México, en el que el intérprete conversó con Jessie Cervantes y detalló uno de los momentos más complejos que ha enfrentado como artista. Según explicó, todo estuvo relacionado con un conflicto legal con un exmánager que tuvo control total sobre su carrera y la administración de sus regalías.

Uribe reveló que, al inicio de su camino musical, actuó con ingenuidad al depositar toda su confianza en una sola persona, quien cumplía múltiples funciones: representante, abogado, disquera y administrador de sus ingresos. Ese respaldo fue clave para impulsar su carrera en sus comienzos, lo que llevó al cantante a creer que estaba en buenas manos y que lograría consolidarse sin inconvenientes en la industria.

Jessi Uribe expuso calvario por desalentadora situación con sus regalías; contó jugada que le hicieron: “Todo se lo entregué”

Con el paso del tiempo, el artista comenzó a notar irregularidades y movimientos financieros que no coincidían. Sin embargo, fue mucho después cuando logró entender la magnitud del problema. Tras iniciar su relación sentimental con Paola Jara, el cantante recibió una nueva perspectiva que le permitió analizar con mayor claridad la situación, siendo ella un apoyo fundamental para comprender el manejo de las regalías.

Luego de revisar contratos y procesos profesionales, el intérprete, quien actualmente vive una nueva etapa como padre, confesó que descubrió que las ganancias se dividían en partes iguales: un 50% para la distribuidora y el otro 50% para su exmánager, quien, según afirmó, no le entregaba ningún ingreso.

Sin embargo, las declaraciones de Jessi Uribe no le hicieron gracia a algunas personas, quienes no se contuvieron al comentar al respecto. Este fue el caso de Osmar Pérez, reconocido vallenatero, quien reaccionó y se fue en contra del cantante popular.

El cantante citó una frase de Iván Calderón, expareja de Paola Jara, para referirse a la situación, tirándole por la forma en la que habló de dicho representante.

Como dice mi hermanazo Iván Calderón: ‘Todo lambón es traicionero, desagradecido y peligroso’”, dijo al inicio del clip.

“Existe un cantante X y no lo conoce ni la mamá, ni a sonado o grabado, por lo que no lo conoce nadie. Canta bonito y no pasa nada... viene un disquero, le comenta que canta bien y que tiene la inversión para sacarlo a delante. Le muestra el contrato que hay”, explicó.

A esto refutó contando que, bajo su experiencia, había visto toda clase de contratos, donde se debía retribuir el trabajo de esa persona que descubrió el talento e invirtió en él.

Yo he visto contratos donde el 80 % es para el empresario y el 20 % para el artista, otros de 50 y 50, y aun así el artista termina siendo un campeón nacional, un caballo fino”, aseguró.

¿Quién creyó? El que apostó”, añadió.

Para el vallenatero es evidente que la situación no se puede basar únicamente en las ganancias del artista, sino que se debe redireccionar en quien apuesta por este talento. Adicional a esto, hizo una metáfora con la que buscaba aplicar la idea de esos cantantes que eran descubiertos y los ayudaban a salir adelante, tomando éxito y luego girando todo para quedarse “con el manjar completo”.

Noticias Destacadas