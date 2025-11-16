Suscribirse

Nicolás Maduro sorprende al cantar en vivo la canción Imagine de John Lennon: “Todo por la paz”

El dictador protagonizó un particular momento en medio de un acto público que se estaba llevando en Caracas y el video no tardó en hacerse viral.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Periodista en Semana

16 de noviembre de 2025, 1:14 p. m.
Nicolás Maduro y John Lennon.
Nicolás Maduro y John Lennon. | Foto: Foto 1: Captura de pantalla de @AP / Foto 2: Getty Images

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió nuevamente y dio mucho de qué hablar después de que cantara la canción Imagine, de John Lennon, durante un acto público que se realizó en las últimas horas.

Pese a las crecientes tensiones que hay con Estados Unidos por una posible acción militar para sacarlo del poder, el jefe de Estado venezolano aprovechó un evento que se hizo en Caracas para dejar un clip que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Frente a algunas personas que estaban escuchando sus palabras, Maduro recordó al artista británico. “Hacer todo por la paz, como decía John Lennon”, señaló.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante un discurso. | Foto: Colprensa

Acto seguido, le preguntó a uno de los presentes cómo era la canción de Imagine y, sin pensarlo dos veces, comenzó a interpretar la letra. "Imagine all the people“.

Esta pequeña acción del dictador desató una ola de aplausos y chiflidos dentro del público, lo que generó también que el presidente sonriera por algunos segundos.

Contexto: Donald Trump sorprendió al revelar que ya tomó una decisión sobre Venezuela: este es el mensaje

Incluso, poco después comenzó a sonar la pista del tema de Lennon. “Qué canción tan bella”, dijo.

“Los más jóvenes deberían buscar la letra, es una inspiración para todos los tiempos. O es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Qué viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico”, añadió.

El video no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales, despertando una ola de reacciones. Incluso, hubo muchos internautas que se burlaron de Maduro por la forma en la que cantó.

Esta particular situación se da en medio de un momento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, desde hace ya varias semanas se ha dicho que Donald Trump tienen planes para atacar al régimen e intentar devolverle la libertad a los venezolanos.

Contexto: Maduro estaría preparando una guerra de guerrillas si Estados Unidos invade Venezuela. Así es el revelador informe

De hecho, recientemente el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que ya tomó una decisión acerca de lo que hará con el país latinoamericano. Sin embargo, señaló que no podía dar a conocer cuáles serían las próximas acciones.

Además, aprovechó para referirse a la lucha contra las drogas que está llevando su administración y hasta mencionó a Colombia.

“Hemos logrado grandes avances con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas hacia el país. Pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia“, manifestó.

Por el momento, hay total hermetismo e intriga por lo que pueda llegar a hacer el magnate, pero varios medios norteamericanos han dicho que detrás de todas las acciones habría un plan para sacar a Maduro del poder.

