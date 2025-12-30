El influencer estadounidense James Stephen Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, volvió a sacudir las redes sociales tras difundirse un video en el que aparece caminando por una calle de Estados Unidos y entregando dinero en efectivo a personas al azar, principalmente a conductores detenidos en el tráfico.

Dinero en medio del tráfico: así fue la inesperada intervención de MrBeast.

El material comenzó a circular el 30 de diciembre de 2025 y en pocas horas acumuló millones de visualizaciones en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas del día.

En las imágenes se observa al creador de contenido acercarse a los vehículos con fajos de billetes y ofrecer sumas de dinero sin condiciones, sorprendiendo tanto a quienes aceptaron el gesto como a quienes reaccionaron con desconfianza.

La escena, grabada en un entorno urbano de alto tránsito, generó una mezcla de incredulidad, entusiasmo y debate entre los usuarios que replicaron el clip en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, MrBeast se acercó directamente a los automóviles detenidos y preguntó a los conductores si deseaban recibir dinero, llegando a entregar miles de dólares en efectivo en cuestión de minutos.

Algunos beneficiados reaccionaron con risas y agradecimientos, mientras otros optaron por no aceptar el dinero, manteniendo las ventanas cerradas por precaución.

El propio influencer explicó en el video que la intención era aliviar el estrés del tráfico y alegrar el día de personas comunes, una motivación que encaja con el estilo de contenido que ha desarrollado a lo largo de su carrera digital.

No es la primera vez que Donaldson realiza acciones similares, aunque en esta ocasión la espontaneidad del escenario urbano incrementó el impacto viral del material.

🇺🇸 | El influencer MrBeast salió a una calle en Estados Unidos y empezó a repartir millones de dólares a la gente que pasaba por el lugar.

Polémica filantropía: el debate que vuelve a rodear al influencer.

La escena no solo generó aplausos. En redes sociales también surgieron cuestionamientos sobre la llamada “filantropía mediática”, un concepto que suele acompañar a MrBeast cada vez que mezcla donaciones reales con producción de contenido para millones de seguidores.

Mientras algunos destacan el alivio económico inmediato que reciben los participantes, otros señalan que estas acciones también funcionan como una poderosa estrategia de alcance digital.

Medios internacionales recuerdan que este tipo de dinámicas ha sido clave para que MrBeast se consolide como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo, combinando entretenimiento, espectáculo y actos de generosidad que, una y otra vez, terminan dominando la conversación pública en internet.

El video, lejos de cerrar el capítulo, dejó abierta la posibilidad de nuevas intervenciones similares en otros espacios públicos, lo que anticipa que la estrategia de sorprender con dinero en mano podría repetirse y volver a encender el debate sobre los límites entre altruismo y viralidad en la era digital.