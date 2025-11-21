Chadwick Boseman, de Pantera Negra, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El fallecido actor estadounidense Chadwick Boseman, recordado por encarnar al superhéroe Pantera Negra de Marvel, fue reconocido este jueves con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su viuda, Simone Ledward-Boseman; Ryan Coogler, quien dirigió a Boseman en Pantera Negra, y la actriz Viola Davis estuvieron a cargo de la emotiva ceremonia en Los Ángeles.

"A los ojos de mi hijo, Boseman y T’Challa son la misma persona”, dice una madre. | Foto: AP

“Hoy ha sido un día hermoso”, dijo quien fue el amor de su vida, Ledward-Boseman.

Además, agregó: “Todos estamos tan llenos de amor y de alegría. Y estamos tan orgullosos de esta persona que conocíamos, con quien compartimos”.

Ryan Coogler recordó a Boseman como una persona “extremadamente generosa”.

“Su generosidad fue al punto de que cuando supo que sus días estaban limitados y sus momentos estaban contados, él siguió dedicándose a esta forma de arte. Aun así, se arrojó al fuego”, comentó el director, mostrándose notablemente emocionado.

Chadwick Boseman comenzó en el teatro y la televisión, para luego dar el salto a la gran pantalla.

Encarnó a T’Challa o Pantera Negra en la cinta Capitán América: Civil War (2016), y luego protagonizó con su personaje el aclamado filme Pantera Negra (2018), con el que se convirtió en el primer actor negro en liderar una película de Marvel.

El actor falleció en 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016, pero que no lo alejó de los estudios de rodaje.

“A pesar de lo que atravesaba, hacía sus propias escenas de acción, estaba allí para las lecturas de guiones fuera de cámara. Era increíble”, dijo Coogler.

“Ese era Chadwick, más que solo un actor al que puedes ver en pantalla haciendo un trabajo maravilloso”, dijo Viola Davis, con quien compartió pantalla en la película La madre del blues (2020), la última cinta de Boseman.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el actor Michael B. Jordan y los hermanos del fallecido actor, Kevin y Derrick Boseman, también acudieron a la ceremonia para estar presentes en este momento tan importante.