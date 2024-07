Pantera le pidió matrimonio a Claudette en pleno viaje de los papillentes y emociona a los fans

Pantera le propone matrimonio a Claudette

View this post on Instagram

La pedida de mano ha despertado toda clase de comentarios en las redes, entre los que se destacan opiniones como “Tiene más emoción un concierto de ópera, que Claudette”; “Al final no ganó María Patricia, sino que ganó Claudette”; “Payasada, no me casaría con ese guache ni aunque me tiren bala”; “Más emocionados estamos todos que Claudette con esa cara agria”; “Espero sean felices”.