¿Se besó con La Segura? Pantera habló con SEMANA sobre el supuesto romance con la creadora de contenido

Pues por medio de redes sociales se ha estado hablando de un video en el que los dos exparticipantes de la producción habrían tenido un encuentro inesperado. No obstante, no hay pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Pantera no se quedó callado

“Eso es falso, ustedes saben que las redes sociales se prestan para muchas cosas y más para difamar a personas que son figuras públicas, pero no. Para mí La Segura era como mi mejor amiga y mi hermana dentro de La casa de los famosos, ella me apoyaba y me defendía de cualquier cosa que iba contra mí”.