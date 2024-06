Pantera se sinceró en SEMANA sobre el beso que su novia le dio a Julián Trujillo en La casa de los famosos, ¿sintió celos?

Debido a que los participantes que aceptaron el reto de hacer parte de La casa de los famosos Colombia se mantuvieron lejos de sus familiares y no pudieron tener ningún tipo de contacto mientras se encontraban dentro del popular reality del Canal RCN, la producción incluyó la dinámica de congelados , a través de la cual, los seres queridos de las estrellas de la primera temporada ingresaron por dos minutos a la casa.

No obstante, ‘el Jefe’ estipuló algunas reglas, razón por la cual, los famosos no tenían prohibido moverse, hablar o realizar algún tipo de sonido, pues de lo contrario, corrían el riesgo de hacer parte de la placa de nominados, poniendo en riesgo su estadía en el programa.

En su momento, tal como se pudo ver en las pantallas del Canal RCN y ViX, Pantera no sintió muy cómodo con la situación, pues realmente, él no se encontraba en la habitación en la que ocurrió todo.

Pantera aclaró en SEMANA lo que pensó del beso que su novia le dio a Julián

“No eran celos, solo fue como incomodidad por parte de mi compañero Alfredo, que fue él que me puso la cizaña de que Claudette había besado a Julián y yo no sabía cómo, pero ya después me di cuenta de que era un besito de admiración, de agradecimiento porque Julián al principio hablaba muy bien de mí”, mencionó el exparticipante del formato de telerrealidad.