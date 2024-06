Confirmado, habrá segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y La liendra revela si será participante

¿Quién ganó la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

“Gané, no puede ser. Colombia, Panamá y Latinoamérica, no sé qué decir, me siento muy nerviosa. Gracias a todo mi equipo papillente que brincó con emoción allá afuera y a todas las personas que votaron hoy” (el lunes) , dijo la creadora de contenido digital.

Confirman la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia

La Liendra habló del reality y reveló si estará en la nueva temporada

“Lo que me hizo no tiene perdón” La Liendra le hizo perder $10 millones a su pareja Dani Duke

“Pues uno nunca debe decir que no, pero te puedo decir que no es mi mayor meta. Pero si hay una buena suma de dinero, lo puedo pensar, pero gratis o simplemente buscando oportunidades, no, no lo haría. Tiene que haber una muy buena paga”, respondió.