Video: La Liendra confirmó, entre lagrimas, la muerte de un importante miembro de su familia

Lluvia de memes por la particular respuesta de Valentina Burgos, Miss Medellín, en Miss Universe Colombia: “Ella me representa”

“Nunca pensé que me iba a despedir de ti, te amo mi negro, gracias por todo lo que vivimos juntos mi amor”, escribió La Liendra como descripción de un clip en el que mostró varias imágenes de los mejores momentos que vivió junto a su mascota durante los años que lo acompañó.

“Gracias por entenderme, cuidarme y estar siempre para mí, nunca en mi vida te voy a olvidar, fuiste lo más hermoso que dio la vida Scooby, te vas y te me llevas una parte de mí, que aún no sé cuál pero siento el vacío… y mi vida sin ti no va hacer igual”, agregó en su publicación.