El particular reto que usó Sara Uribe para poner a prueba la obediencia de su hijo Jacobo: “cada día me sorprendo más”

Después de haber causado revuelo con el contundente mensaje que envió sobre la maternidad, la presentadora, modelo y empresaria Sara Uribe, se robó la atención de sus 7 millones de seguidores en Instagram tras compartir un video en el que muestra el particular reto que usó para probar la obediencia de su hijo Jacobo.

Las imágenes muestran que para poner a prueba la obediencia de su hijo, la paisa usó un popular reto que se ha tomado las redes sociales en los últimos meses y que consiste en dejar al menor sentado frente a una mesa en la que pone encima algunos dulces. “Bueno Jaco, vamos a grabar un video junticos ¿listo? Voy a dejar este chocolate acá, pero no te lo vayas a comer hasta que yo no vuelva ¿bueno?”, le dijo la presentadora.

De hecho, se observa que el menor alcanza a tocar la chocolatina, pero no consume ni un poco, calmando sus ganas de probarla mientras va por un vaso de agua. Luego regresa y continúa su misión quedando casi dormido sobre la mesa, debido al largo tiempo que sintió que esperó a su mamá.

“¿Usted por qué es lo más lindo del mundo?”, le dijo Sara Uribe emocionada al ser testigo de la obediencia de su hijo. “Cada día me sorprendo más de lo obediente y juicioso que es Jacobo. Siguió mi instrucción, me esperó pacientemente y, al final, hasta me compartió 😍🍫”, agregó en la descripción de su publicación que rápidamente superó los 10 mil ‘me gusta’ y desató una ola de reacciones positivas entre sus admiradores.