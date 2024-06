Manuela Gómez se mostró preocupada tras haber sido hospitalizada en Estados Unidos: “Quedé debiendo esta vida y la otra”

El pasado viernes, 31 de mayo de 2024, la exprotagonista de novela y creadora de contenido, Manuela Gómez, publicó una imagen a través de sus historias de Instagram que dejó fríos a sus más de 2 millones de seguidores, debido a que se trató de una inesperada y nada buena noticia en medio de su embarazo.

Es importante recordar que hace unos meses la paisa reveló que se convertiría en madre, fruto de su relación con Juan Pablo Restrepo. Sin embargo, aunque ambos se han mostrado felices con esta nueva etapa que están a punto de vivir como pareja, los últimos días no han sido nada fáciles para Manuela.

De acuerdo con sus publicaciones, recientemente pasó por un angustiante momento debido a que reveló que su bebé no estaba del todo bien y por esta razón debía recibir atención médica. Según sus declaraciones, especialistas le indicaron que la pequeña que se llamará Samantha estaba muy bajita de peso y esto podría afectar su crecimiento o desarrollo, información que la dejó bastante preocupada.

Manuela Gómez publicó una preocupante noticia sobre el estado de salud de su bebé. | Foto: Tomada de Instagram @manugomezfranco1

“La bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar quince días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos quince días son superdefinitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles, porque la cosa no está muy positiva”, comentó en una de sus publicaciones.

Además, aseguró que no entiende la razón de esta complicación debido a que ella se alimenta bien y su mismo médico de cabecera le explicó que el peso no es culpa suya. A pesar de esta situación, la influencer decidió viajar a Miami, Estados Unidos, donde desafortunadamente tuvo que asistir de urgencias al hospital.

Manuela Gómez se quejó por los altos costos del sistema de salud en Estados Unidos | Foto: Instagram @manugomezfranco1

En una de sus historias, señaló que no se sintió bien y por eso tuvo que asistir al médico. “He estado un poco perdida porque, pues, he estado en el médico haciéndome un montón de chequeos, exámenes para descartar cualquier cosa de la niña, para saber si la niña está bien o no. Entonces quería pasar por aquí para darles un saludito, yo estoy a la espera de los resultados de los chequeos médicos que me están haciendo y cualquier cosita les voy avisando”, manifestó.

Manuela Gómez | Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: manugomezfranco1

Horas más tarde, publicó otro clip en el que mencionó que los médicos le habían pedido que se quedara hospitalizada, pero no lo hizoo pensando en los altos costos del sistema de salud en Estados Unidos. En ese momento, Manuela Gómez reveló que la suma total de los exámenes que tuvo que realizarse osciló entre los 10 mil dólares, cifra que la sorprendió y que espera poder cubrir con su póliza de seguro.

Sobre este asunto, la creadora de contenido se volvió a referir a través de sus historias de Instagram asegurando que se quedó “debiendo esta vida y la otra. O sea, ni con un riñón alcanzo a pagar esa cuenta, les cuento. Y eso que me fui del hospital, me iban a dejar hospitalizada y me fui. ¿Cuánta plata hubiera quedado debiendo donde me hubiera quedado? ¡Dios mío!”, expresó.