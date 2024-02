“Lo que me hizo no tiene perdón” La Liendra le hizo perder $10 millones a su pareja Dani Duke

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’ sorprendió a sus seguidores luego de hacerle una broma pesada a su pareja, la maquilladora y creadora de contenido Dani Duke.

El influenciador, quien cuenta con más de 6 millones 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, postea a diario su día a día, viajes, experiencias, transmisiones de videojuegos y alguno que otro video junto con su novia.

Actualmente, el creador de contenido antioqueño tiene más de seis millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram: @la_liendraa

Aunque el contenido de La Liendra viene encaminado a ser diverso y no caer en lo mismo, tratando de reinventarse en las redes sociales y sus nuevos formatos, las bromas son ese tipo de videos que, por el contrario, siempre se han mantenido y para sus seguidores entre ‘más fuertes’ mucho mejor.

Recientemente, el creador de contenido tomo dos bolsos del closet de su novia evaluados en más de 10 millones de pesos colombianos por ser de grandes marcas y los quemo frente a ella, hecho que puso de mal humor a la dueña de Flashes.

En sus historias, Mauricio dijo que su novia no le habla hace dos días “Llevo dos días sin hablar con mi novia, no me quiere ver, me odia, le mande hasta flores, yo la entiendo, me pase”.

Luego de la broma, La Liendra le envió flores a la empresaria para ser perdonado por la broma que le salió ‘bien cara’.

“Mi novio me hizo una broma extremadamente pesada, y me manda mis flores favoritas... porque sabe lo que me hizo”, dice Duke en sus historias de Instagram.

Horas después subió una conversación en la que Dani Duke le dice que ‘todavía tiene rabia’ motivo por el cual no le quiere hablar, “Tú puedes decir que está siendo dramática, era una broma, pero todavía tengo rabia, si no te gusta, no me importa, te toca aguantar, no quiero hablar contigo en este momento, no te quiero ver, cuando se me pase hablamos, pero no quiero”.

¿Remplazará la millonada que cuestan los bolsos?

La Liendra, quien incluso se ha llegado a convertir en uno de los creadores de contenido con más seguidores y reconocimiento en el país, con su material lleno de humor, logró posicionarse como uno de los mejores en su estilo, llegando incluso a generar millones en ganancias por monetizar su contenido o hasta por hacer publicidad.

Recientemente, Gómez decidió mostrar los millones que gastó en un solo día, dejando en evidencia que gana mucho más de 200 millones al mes.

Así lo mostró por medio de un video que publicó, en el que explicó cómo se gastó 217 millones en un solo día, pero no por derrochador, sino por gastos de su empresa.

“Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos y... ¿En qué? Sí, quiero, puedo y no me da miedo tener una empresa en Colombia”, fueron las palabras con las que inició su relato.