Con pruebas en mano; ‘La Liendra’ asegura que gana más de 200 millones de pesos al mes

Así lo mostró por medio de un video que publicó, en el que explicó cómo se gastó 217 millones en un solo día , pero no por derrochador, sino por gastos de su empresa.

“Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos y... ¿En qué? Sí, quiero, puedo y no me da miedo tener una empresa en Colombia”, fueron las palabras con las que inició su relato.

Posterior a esto, ‘La Liendra’ comentó que “Esa plata no me la gasté en una propiedad, ni en unos tenis, ni en un carro, sino que eso es lo que normalmente tengo que pagar como un empresario. Así que hoy quiero desmenuzar esa cantidad y quiero compartir con ustedes en qué y por qué tengo que pagar tanta plata”.

Sobre la millonaria suma que gasta, expresó que “No me duele porque me da mucha felicidad que en mi empresa damos empleo” .

“Pagar esos 56 millones de pesos en IVA y pagar esos 25 millones en retención a la fuente no me duele tanto porque al final eso se va para el país (...). ¿Qué hacen con esa plata? Yo no sé, pero yo como empresario en Colombia estoy cumpliendo con mi parte que es generar empleo y pagar mis impuestos” manifestó.