Los cinco anuncios que dejó el consejo de ministros de Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un nuevo consejo de ministros este martes, 6 de octubre, en la Casa de Nariño. La reunión, con el gabinete en pleno, duró más de siete horas y se tomaron decisiones clave para el país.

En primer lugar, el jefe de Estado anunció que entró en operación este miércoles el Fondo Milagro, una cartera que ayudará a la reconstrucción de las regiones más afectadas por el terremoto y que tendrá como base un billón de pesos.

“Hoy puedo confirmarle al país que el Fondo Milagro está constituido y entra en operación. Este Fondo será el instrumento para administrar con transparencia, rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, dijo.

El Fondo Milagro será liderado por Jaime Uribe, mientras que la junta directiva será integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle; y Carlos Ríos, secretario del Departamento Administrativo de la Presidencia.

En segundo lugar, De La Espriella se refirió a dos crisis que heredó de la administración de Gustavo Petro en el sector de la energía y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

En el primer campo, él declaró: “Hemos conformado fuerzas de tareas especializadas con responsables, misiones y plazos concretos. En energía, estamos ejecutando un plan de choque para tomar, antes del 31 de diciembre, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de apagón. Ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible”.

Sobre la salud de los maestros, el jefe de Estado pidió adelantar una auditoría para establecer el fondo del problema, sanear las cuentas y proteger la salud de ellos: “La crisis no se esconde en este Gobierno, no se maquillan los problemas, se enfrentan y se resuelven”.

El otro asunto que se debatió durante el consejo de ministros fue la situación del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que convocó a la ciudadanía a protestas desde el 11 de octubre. La advertencia del presidente es que no cederá ante las amenazas y pidió adelantar una revisión de todas las contrataciones que le fueron entregadas a este Consejo durante la administración de Petro.

“No vamos a negociar bajo presión, vías de hecho y amenazas. Este Gobierno no se deja amenazar ni se deja intimidar de nadie”, comentó el primer mandatario. A renglón seguido, anunció: “Vamos a establecer qué ocurrió con los 1,13 billones que el Estado reporta como entregado dentro de los planes concertados con el Cric. Peso por peso. Vamos a revisar contrato por contrato. No voy a permitir bloqueos de ninguna clase”.

Él también se pronunció sobre la regulación de la protesta: “La protesta termina donde comienzan los derechos de los demás. Nadie puede impedir a otro colombiano que trabaje, estudie, llegue a un hospital o se movilice libremente. Quien marche en paz, tendrá todas las garantías. Quien bloquee, destruya o agreda a nuestra fuerza pública, a la ciudadanía, o destruya la infraestructura tendrá que responder”.

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