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La Inglaterra de Tuchel descresta con goleada a Chequia: tabla de posiciones en Nations League

Inglaterra se pone detrás de España y sueña con la Nations League.

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Redacción Deportes
6 de octubre de 2026 a las 4:36 p. m.
Thomas Tuchel (izq.) celebrando la victoria de Inglaterra (der.).
Thomas Tuchel (izq.) celebrando la victoria de Inglaterra (der.). Foto: Getty Images

La selección de Inglaterra ha goleado este martes a la colista República Checa (3-0) en Wembley, en la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones, un duelo en el que Harry Kane -con doblete el día que igualaba el récord de Ben Shelton de partidos disputados con su país (125)- permitió sellar la tercera victoria consecutiva de los de Thomas Tuchel.

Spain's Mikel Oyarzabal, left celebrates after scoring his sides third goal during the Nations League Soccer match between England and Spain in London, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Ian Walton)
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Tras destrozar a Croacia a domicilio (0-7) en la anterior jornada, los Three Lions regresaron a casa con el objetivo de asentarse en la segunda plaza del grupo en el último partido de la ventana, en el que el madridista Jude Bellingham volvió a ser titular y el azulgrana Anthony Gordon descansó.

El combinado local consiguió adelantarse antes de la media hora después de que el capitán de la selección de Santi Denia, Vladimir Coufal, introdujese en su propia portería un balón a centro de Kane, que buscaba a Bellingham (min.27).

Elliot Anderson pudo incrementar la renta en un remate que se fue a las nubes, pero Harry Kane, minutos después, no falló. Morgan Rogers puso un balón al corazón del área que el delantero del Bayern de Múnich se encargó de mandar al fondo de la portería checa (min.40).

Ya en la segunda mitad, Kane se topó con el larguero, aunque pudo resarcirse, ya en el 57, al rematar de cabeza un centro de Lewis Hall para sentenciar la contienda, que permite a los ingleses asentarse en la segunda posición con nueve puntos, a tres de España; los de Santi Denia, por su parte, han encajado cuatro derrotas en otros tantos partidos.

Tabla de posiciones en Nations League: Inglaterra es escolta de España

Luego de cuatro partidos, Inglaterra es segunda del grupo A3 en Nations League. Tiene nueve puntos en cuatro partidos, con +11 en diferencia de gol.

EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 4 4 0 0 12 5 7 12
2 Inglaterra 4 3 0 1 14 3 11 9
3 Croacia 4 1 0 3 4 14 -10 3
4 Chequia 4 0 0 4 2 10 -8 0

España es líder de la zona con 12 puntos, mientras que Croacia y Chequia cierran su grupo con tres y cero puntos respectivamente.

*Con información de Europa Press.