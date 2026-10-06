España, invicta, líder y remonta: no le teme a los tres goles de Inglaterra en la Nations League

España llegaba a Split (Croacia) con la ilusión de sellar definitivamente el cupo a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Sin embargo, el rival que tenía en frente hacía tomar medidas y se creía que la Croacia de Luka Modric contaba con su toque de dificultad. Al final, la actual campeona del mundo pudo remontar para mantener el invicto.

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La afición croata llenó el Poljud Stadium y había necesidad de ganar y así dar una buena imagen tras la dura derrota por 0-7 ante Inglaterra en la fecha pasada. La acumulación de partidos y viajes en este nuevo formato de la Nations League puede pasar factura y parece que Croacia no tuvo la jerarquía suficiente y selló otra derrota que la aleja de los objetivos.

Con todo esto encima, Croacia intentó luchar un partido que se puso muy complicado en varios tramos, pero España fue el vencedor y sumó otros tres puntos para clasificarse a los cuartos de final de la Nations con un 1-2 gracias al doblete de Mikel Merino.

España mantenía el balón y el ritmo en el primer tiempo, pero la Croacia de Modric generó más ocasiones de peligro. A los de Luis De La Fuente les costaba llegar al área rival por la férrea defensa croata y, tras un par de paradas de Unai Simón, llegó el tanto de Pericic de cabeza para el 1-0, casi inesperado.

Lamine Yamal celebra con Mikel Merino Foto: AFP

El combinado local se adelantó en el marcador tras una contra que terminó con el gol de Perisic, mandando el balón al fondo de la red en un rechazo. El combinado nacional pudo poner el empate tras una jugada de Pedri y Lamine Yamal en el tramo final del primer tiempo, pero no consiguió materializarlo.

Mikel Merino fue la solución

El técnico español movió el banquillo. Mikel Merino ingresó tras el descanso para buscar el empate. Y, tal y como ha sucedido desde el Mundial, ahí estaba la solución para los españoles.

Merino anotó el empate en el 61’ y España siguió remando. Al conjunto de Slaven Bilic se le comenzó a ver el cansancio y Luis De La Fuente hizo más cambios para refrescar el equipo.

Mikel Merino con Rodri Foto: AFP

En una jugada magistral en la que Mikel Merino controló, giró, disparó y mandó el balón, llegó el segundo gol de España en el minuto 88. De esta manera, la selección española demostró sus capacidades y jerarquía, además del talento en sus variantes para seguir ganando y ahora dominar la Nations League.

España cierra esta primera concentración con doce puntos de doce posibles y clasificada a cuartos de final de la UEFA Nations League, además de dominar por completo el Grupo C, dejando a Inglaterra en la segunda posición, que marcó 10 goles en sus dos últimas salidas. En esta cuarta fecha venció 3-0 a Chequia, última de esta zona. Croacia quedó tercera.