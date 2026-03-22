Medellín vuelve a ser escenario del festival SMARTFILMS®, una plataforma que combina tecnología, formación y emprendimiento para transformar ideas en proyectos audiovisuales sostenibles y generar empleo en la industria creativa.

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SMARTFILMS Medellín capacitará a 4.000 creadores audiovisuales

El corazón del programa radica en su modelo de formación escalonado, diseñado para llevar a los participantes desde la creación audiovisual hasta la consolidación de negocios sostenibles.

En esta edición, el festival proyecta capacitar a 4.000 personas en producción de contenidos con celular, consolidando un proceso pedagógico que ya ha demostrado resultados medibles.

Posteriormente, 400 participantes accederán a un bootcamp intensivo con mentorías de expertos del sector cinematográfico.

Más adelante, 40 equipos avanzarán a una fase de especialización enfocada en habilidades empresariales como marketing digital, presupuestos, contratos y comercio electrónico.

La fase final introduce un componente clave de impacto económico: los participantes deberán vincularse directamente con la economía local, produciendo piezas publicitarias para al menos tres negocios de barrio.

Este enfoque convierte el ejercicio creativo en una herramienta concreta de transformación productiva, conectando el talento emergente con las necesidades reales del mercado.

El incentivo económico también refuerza el alcance del programa.

Los mejores cortometrajes recibirán premios de 10, 5 y 3 millones de pesos para los tres primeros lugares, mientras que los finalistas accederán a un capital semilla de 1,5 millones de pesos por persona para fortalecer sus equipos de producción y continuar desarrollando sus proyectos.

Participantes de SMARTFILMS Medellín destacan el crecimiento del cine hecho con celulares y la creatividad de nuevos realizadores. Foto: Foto: cortesía SMARTFILMS

Festival que impulsa negocios creativos y empleo en Medellín

Más allá de la competencia, las cifras reflejan un impacto estructural.

En sus ediciones recientes, SMARTFILMS ha capacitado a 8.000 personas a nivel nacional, con un indicador poco común en programas de formación: 0 % de deserción en los últimos dos años.

Este modelo ha permitido la creación de 120 nuevos empresarios en la industria creativa, cuyas productoras y negocios audiovisuales registran ingresos mensuales que oscilan entre los 2 y 10 millones de pesos.

El impacto también se traduce en generación de empleo. Solo la operación regional en Medellín produce 115 empleos directos, entre personal de nómina y contratistas, y más de 300 empleos indirectos, consolidando al festival como un actor relevante dentro del ecosistema económico cultural.

Tras el impacto de su edición anterior, la iniciativa confirmó su tercera versión en la capital antioqueña, con su apuesta de democratizar el acceso al cine, fortalecer la economía creativa y transformar ideas en oportunidades reales de negocio.

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El proyecto cuenta con un respaldo institucional robusto. La Alcaldía de Medellín habilitó 3.300 cupos de formación, mientras que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá aportó 300 adicionales y la Cámara de Comercio sumó otros 250.

A este esfuerzo se integran aliados clave como EPM y Fenalco Antioquia, que fortalecen la articulación entre innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial.

En un entorno donde la tecnología redefine las formas de narrar, SMARTFILMS se posiciona como una plataforma que conecta creatividad, inclusión y desarrollo económico.