El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Antioquia cuenta con nueve subregiones en las que alberga sus 125 municipios. Una de ellas es el Magdalena Medio, que está bañada por los ríos Magdalena, Cimitarra, Alicante, Tamar, San Francisco, San Bartolomé y las ciénagas de San Bartolo, Barbacoas, Maquencal, El Tablazo, San Francisco, Caño Don Juan y la Gloria, según información de la Gobernación del departamento.

En este territorio destacan actividades como la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles; así mismo, es importante el cultivo de la palma de aceite. Las actividades ganaderas también juegan un papel importante en la economía de esta zona antioqueña.

Esta subregión alberga seis municipios y uno de ellos es Maceo, al que se le conoce como ‘Rincón tropical’, gracias a que se encuentra rodeado de hermosos paisajes y casas que conservan la arquitectura colorida y variada, según el portal Turismo Antioquia Travel.

En Maceo viven alrededor de 8.000 habitantes. Foto: Getty Images

Sus habitantes destacan por los conocimientos que tienen en torno al cultivo del cacao, los cultivos de plátano y la cría de peces. También es un destino con gran riqueza de oro y caliza, una industria heredada de los aborígenes que allí habitaban.

Sitios de interés

Este municipio se caracteriza por tener una amplia oferta de cavernas y cuevas que le dan unas características particulares. Por ejemplo, está la Cueva Guardasol, que es de origen fluvial, una buena opción para tener una experiencia de aventura.

A esta se suma la Caverna del Tigre, conformada por varias cámaras, pero se diferencia por su valor arqueológico y antropológico, pues allí han sido hallados artículos de valor correspondientes a los pueblos étnicos de la zona.

Una opción más es la Caverna el Indio, que fue provocada debido a fenómenos fluviales que le dan desembocadura a una curiosa quebrada que no tiene nombre, pero que yace sobre el río Alicante y se ubica en el Valle del Infierno, según Turismo Antioquia Travel. Otras más son la Caverna de Monterrey, la Cueva la Mano Poderosa y el Sistema Cavernario del Agua y los Guácharos.

El municipio de Maceo está ubicado en el Magdalena Medio de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Además, tiene fuentes hídricas que resultan relevantes para hacer actividades al aire libre. En la lista se incluye el río Alicante y el cañón de este mismo afluente.

Un poco de historia

De acuerdo con el portal Corregimientos de Antioquia, los primeros pobladores de este territorio fueron aborígenes pertenecientes a las etnias amaníes y pantágoras, los cuales se dedicaban a actividades mineras y agricultoras.

Posterior a esto, para 1897, era poblado por colonos dirigidos por doña Jacoba Cadavid y por don Marco Cardona, los cuales se acomodaron en las fincas de don Rafael Vélez.

Para 1903, el territorio pasó a ser corregimiento del municipio de Puerto Berrío y, hasta 1942, por presión de sus pobladores, el territorio se independizó y obtuvo la categoría de municipio.