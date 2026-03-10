Festival de Cine Rodando en Medellín: estos son los barrios que se alistan para una semana de séptimo arte

Medellín ha logrado consolidarse como uno de los principales destinos culturales de Colombia, gracias a una agenda diversa de eventos, festivales y espacios artísticos que se desarrollan durante todo el año.

Su combinación de tradición, arte contemporáneo y expresiones populares cautivan tanto a locales como a visitantes, ganando un gran reconocimiento como destino turístico, ya que son varias celebraciones las que nutren su calendario, entre ellas el Festival de Cine Rodando.

Este evento, que ya inició su programación, se lleva a cabo en los barrios de la comuna 8 de Medellín con proyecciones imperdibles, talleres de formación audiovisual y una edición especial llamada “Rodando 8 Territorios Visibles”, la cual busca fortalecer el cine comunitario y acercar la cultura a los barrios.

Actividades para disfrutar

En el marco de este festival, los habitantes y visitantes de Villa Hermosa y sectores cercanos podrán disfrutar de proyecciones de cine, talleres de formación audiovisual y fotográfica, además de recorridos culturales, actividades que se irán desarrollando durante varios días.

Una de las principales novedades de este evento para 2026 es la franja de formación audiovisual y fotográfica, desarrollados en articulación con organizaciones culturales como la Corporación Nacional de Cine Casa del Sol, Corporación Teatro Abierto y otros aliados del territorio.

Además, se realizarán proyecciones de cortometrajes y la exhibición de cine colombiano, incluyendo la presentación de la película colombiana Pasos de Héroe, pensada para compartir en familia.

Por otro lado, se estarán llevando a cabo otras actividades en espacios abiertos de la comuna, como miradores y zonas periféricas, integrando el festival con el turismo local y la apropiación del territorio, destaca el medio local Teleantioquia.

El evento central del Festival de Cine Rodando se desarrollará el domingo 15 de marzo a partir de las 2:00 p. m., con una jornada cultural abierta al público que reunirá cine, comunidad y paisaje en uno de los miradores de la comuna 8.

De esta forma, el festival sigue ampliado su alcance, extendiendo incluso algunas de sus actividades a las comunas 9 y 10, fortaleciendo los procesos culturales locales y motivando a niños, jóvenes y familias a participar y vivir experiencias diferentes, que los conectan con el séptimo arte de manera creativa y enriquecedora.

Con esta propuesta, el festival se ha consolidado desde 2015 como una fecha clave en Medellín, específicamente en la comuna 8, llevando el cine a espacios comunitarios donde el acceso a las salas tradicionales es limitado.