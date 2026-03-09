Así es la “tierra de heliconias”, un destino de gran belleza natural que alberga una enorme diversidad de aves

Casanare es un departamento de Colombia conocido por su extraordinaria biodiversidad, donde la naturaleza se convierte en la gran protagonista. Sus extensas sabanas, ríos y humedales ofrecen el escenario perfecto para interactuar con una rica variedad de flora y fauna.

Además, es una región que también ha ganado popularidad por ser un paraíso para el avistamiento de aves —o “pajareo”, como lo llaman los locales—, una actividad que atrae a viajeros de todo el mundo y que invita a explorar rincones tan mágicos, como el municipio de Recetor, también conocido como la “tierra de heliconias”.

Estas flores exóticas que enamoran con sus colores vibrantes y formas inusuales —originarias de las regiones tropicales de América—, no solo embellecen el paisaje de este pueblo, sino que también juegan un papel crucial en los ecosistemas locales, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Por esta razón, en Recetor se rinde homenaje a esta flor con el Festival Folclórico y Cultural de la Heliconia, una celebración que cada año, durante el mes de diciembre, llena de color, música y tradición las calles del municipio. Este evento se ha convertido en una de las festividades más representativas de la localidad y en una oportunidad perfecta para que visitantes y habitantes se reúnan en torno a la cultura llanera.

Durante varios días, la programación ofrece una variada agenda de actividades culturales, artísticas y folclóricas que resaltan la identidad del municipio, incluyendo también presentaciones musicales, muestras de danzas tradicionales, desfiles y otros espacios que buscan exaltar no solo la belleza de la heliconia, sino también las tradiciones que han dado forma a la historia y el carácter de Recetor.

Por eso, para quienes buscan vivir una experiencia auténtica, este festival se convierte en el momento ideal para visitar el municipio, conocer su gente, disfrutar de su hospitalidad y descubrir los paisajes naturales que lo rodean. Desde el primer momento, el visitante es recibido con un ambiente lleno de color y naturaleza.

La entrada al casco urbano ofrece una cálida bienvenida entre heliconias gracias a la construcción de un nuevo sendero ornamental que embellece el acceso principal del municipio. Este espacio, creado para resaltar la flor que identifica a la localidad, fue desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Económico bajo la directriz del alcalde Diego Peña, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la identidad turística y cultural del territorio.

Con más de 200 especies de aves y una rica cultura campesina, Recetor también se destaca como un destino inspirador e ideal para hacer avistamiento de aves, disfrutar momentos de contemplación, y hacer pausas para descansar mientras se admiran sus paisajes y joyas naturales ocultas, entre cascadas, quebradas, ríos y charcos de aguas cristalinas.