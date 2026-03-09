Reportan importante incremento de salida de colombianos al exterior en el inicio de 2026; estos son los destinos preferidos

Un incremento del 11% se registró en la salida de colombianos al exterior durante el pasado mes de enero, con 599.821 personas en total.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se mantuvo como el destino más destacado, concentrando el 28,4% de las salidas, con más de 90.000 colombianos que visitaron este país. “Este mercado mostró una mejora en su ritmo de crecimiento, alcanzando una variación de 3,1%, superior a la registrada al cierre de 2025, que fue apenas del 0,2%”, subrayó.

Otros destinos preferidos por los viajeros colombianos fueron México, que también evidenció una recuperación importante, con un incremento de 6,2% frente a enero del año anterior; Panamá, que registró un notable crecimiento del 26,9%; y España, que presentó una variación positiva del 10,2%, consolidándose como uno de los destinos europeos más atractivos para los colombianos.

En términos de conectividad aérea, los tres principales aeropuertos del país concentraron el 86% de las salidas internacionales. El aeropuerto El Dorado de Bogotá lideró con el 62% del total, seguido por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el 17% y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, donde salió el 8% de los viajeros.

“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia. Además, representa una oportunidad para las agencias de viajes de seguir diversificando su oferta y fortaleciendo la conectividad del país”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Casi seis millones de colombianos viajaron al exterior en 2025

Las salidas de colombianos al exterior tuvieron un incremento del 4,3 % durante 2025, alcanzando los 5,8 millones, frente a los 5,6 millones de 2024.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), estas cifras evidencian la consolidación del turismo internacional, “impulsado por una mayor conectividad aérea, lo que se refleja en el crecimiento sostenido en la demanda de viajes al extranjero por parte de los connacionales”.

“Los viajeros colombianos continúan desempeñando un papel clave en la movilidad internacional, principalmente en los periodos asociados a temporadas vacacionales. Abril, diciembre y octubre fueron los meses que jalonaron el crecimiento en la salida de nacionales al extranjero. En contraste, se registraron caídas en febrero, marzo y mayo, lo que sugiere dinámicas temporales propias del turismo durante el primer semestre del año”, señaló al respecto Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En cuanto a los destinos preferidos por los colombianos, Estados Unidos está en el primer lugar, con 1.7 millones, lo que representa el 29,2% del total y un leve crecimiento del 0,2% en comparación con 2024. España se posicionó en el segundo lugar, con 812 mil salidas, es decir, un aumento del 5,7% y una participación del 14%.

Un punto a destacar es el fuerte incremento hacia destinos de América Latina y el Caribe como Brasil (+49,8%), Panamá (+21,8%), República Dominicana (+16,5%) y Perú (+21,6%), reflejando una mayor diversificación de los viajes internacionales y un fortalecimiento de la conectividad regional.