Tiene 14 municipios y uno de los imperdibles es Balboa, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y se le conoce como ‘balcón florido’ o ‘Alto del Rey’. De acuerdo con información de la Alcaldía, es un lugar para disfrutar de la calidez de su gente, la amabilidad de sus campesinos y la riqueza de sus tierras.

Balboa es uno de los municipios cafeteros de Risaralda. Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero

Uno de sus grandes atractivos es su agradable clima, que lo convierte en un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y los planes de aventura. Los paisajes que ofrece son hermosos y a sus alrededores sobresalen los miradores que ofrecen lindas vistas del valle y sus alrededores.

La producción de café es la principal fuente económica, pero el turismo está floreciendo gracias a su privilegiada ubicación. Según la Alcaldía, Balboa se ha convertido en uno de los miradores más deseados por los visitantes, quienes llegan en busca también del café de calidad.

¿Qué se puede hacer en Balboa?

Su ubicación geográfica es privilegiada e influyó en la arquitectura de las viviendas, las cuales se han convertido en miradores muy especiales que permiten visualizar la belleza del territorio cafetero.

Además, dadas sus condiciones topográficas, el senderismo se ha consolidado como una de las actividades preferidas por parte de los turistas, quienes pueden acudir a cualquiera de las veredas del municipio y no solo apreciar los imponentes paisajes, sino conocer los cultivos y los procesos alrededor de la producción del café, mientras deleitan su paladar con una rica taza del mismo.

La producción de café es la principal fuente económica de este municipio de Risaralda. Foto: Getty Images

De igual forma, allí los viajeros pueden hacer avistamiento de aves. En este territorio hay una gran riqueza de fauna que encanta a los visitantes, no solo por su belleza, sino por sus hermosos cantos.

Uno de sus principales atractivos es el Alto del Rey, que forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y se encuentra en la cordillera occidental, a más de 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar. La zona combina bosque, cafetales y miradores que muestran la belleza del paisaje cafetero. Sin duda, un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.