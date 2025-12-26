Turismo

¿Cómo comprar pasajes de bus por internet de forma rápida y segura? Así puede evitar largas filas en temporada alta

Conozca cómo viajar por Colombia sin contratiempos durante las festividades decembrinas, que se llevarán a cabo hasta inicios de enero de 2026.

Redacción Turismo
26 de diciembre de 2025, 3:07 p. m.
Terminal de Transporte de Bogotá
Terminal de Transporte de Bogotá Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

En el marco de las festividades de fin de año de este 2025, la Terminal de Transporte de Bogotá prevé movilizar más de 1,7 millones de pasajeros hasta el próximo 18 de enero de 2026, registrando un notable crecimiento en el volumen de pasajeros desde mediados de diciembre.

Entre tanto, según datos del Tablero de la Superintendencia de Transporte, en lo que va del mes más de 8 millones de pasajeros se han movilizado a través de las terminales de transporte terrestre del país, lo que ha provocado congestiones, largas filas y mayores tiempos de espera en las taquillas de compra de pasajes.

Feria de Cali 2025: programación completa por días para organizar su agenda y disfrutar lo mejor de este evento

No obstante, para quienes planean viajar en bus por el territorio nacional, existe una alternativa clave: la compra de pasajes en línea. Para hacerlo de manera rápida y segura, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que no solo le permitirán evitar largas filas, sino también prevenir posibles fraudes.

  • Acceder a páginas oficiales

Antes de realizar cualquier compra, es clave comprobar que la página de la empresa de transporte o la plataforma que vaya a utilizar sea confiable. En el caso de Pinbus, plataforma digital de venta de pasajes de bus en el país, se recomienda usar únicamente sus tres canales oficiales: el sitio web Pinbus.com; la aplicación Pinbus App para dispositivos Android y iOS; la línea de WhatsApp 300 387 0041.

Al comprar por este último medio, se aconseja verificar la insignia junto al nombre del contacto, confirmar el número de teléfono y evitar pagos por transferencia, ya que la empresa no utiliza este método, según ha informado a través de sus redes sociales.

  • Desconfiar de ofertas demasiado atractivas

Los descuentos excesivos o la supuesta disponibilidad inmediata pueden ser señales de fraude, especialmente cuando se trata de viajes en temporada alta.

Este consejo se relaciona con el popular dicho: lo barato sale caro, por lo que se aconseja verificar las tarifas en sitios oficiales.

  • Confirmar los canales de pago

Antes de realizar cualquier compra, es esencial evitar pagos a números personales, ya que las empresas formales no solicitan transferencias a cuentas individuales ni pagos sin trazabilidad.

Si la compra se hace vía WhatsApp, es clave confirmar que se trate de un canal oficial, tal como lo indica Pinbus confirmando su autenticidad mediante la insignia junto al nombre del contacto.

  • No confiar plenamente en la información que llega por SMS

Por medio de esta herramienta los ciberdelincuentes suelen enviar enlaces fraudulentos, redes sociales o chats de canales no autorizados o verificados, por lo que se recomienda no abrirlos y consultar directamente con la empresa o la terminal.

Para quienes prefieren realizar la compra de los pasajes de manera presencial, Pinbus habilitó diferentes kioscos de autoservicio sin hacer fila. En Bogotá, estos puntos se encuentran en los módulos 1 y 3 de la Terminal de Transporte y ofrecen rutas hacia destinos como Medellín, Cali, Santa Marta, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, entre otros.

