¿Tormenta no estará en ‘Avengers: Doomsday’? Halle Berry da nuevas pistas sobre el futuro del personaje en el UCM

La actriz, recordada por las cintas de ‘X-Men’, habló sobre el futuro del personaje.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de febrero de 2026, 11:42 p. m.
Storm en X-Men
Storm en X-Men Foto: X-Men (2000)

Los fanáticos del cine y del universo cinematográfico de Marvel se mantienen a la expectativa frente a los nuevos rumbos que tomará este extenso mundo inspirado en los cómics, cuna de innumerables superhéroes y relatos memorables. Cada una de sus etapas ha dejado huella, conquistando al público con escenas emblemáticas y momentos que marcaron la historia del género.

Ante el anunciado regreso de las próximas películas de Avengers, la audiencia deberá aguardar hasta finales de 2026, cuando se espera su estreno en el mes de diciembre, para conocer el siguiente capítulo de esta saga.

Aunque por ahora se conocen pocos detalles y la producción no ha soltado mayor información, ya han surgido múltiples rumores en torno al posible elenco y al desarrollo de una trama que, según se anticipa, presentará un enfoque distinto a las entregas anteriores.

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ confirma el regreso de Black Panther, los 4 fantásticos y una alianza con Namor

En medio de la espera, la película confirmó el regreso de algunos artista de otras franquicias, tal y como fue el caso de X-Men. La producción reveló que Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden retornarían con sus personajes, dándole unión a los universos.

A pesar de que hay especulaciones sobre Jean Grey, interpretada por Famke Janssen, no se ha confirmado su participación.

Por otra parte, muchos fanáticos se interesaron en saber si Halle Berry encarnaría de nuevo a Tormenta (Storm) en esta entrega, por lo que la actriz fue indagada en una entrevista con Screen Rant.

YouTube video NTUZYeoWtBs thumbnail

Según explicó, en esta ocasión el papel no estará en la historia, por lo que habrá que esperar para ver si Storm estará en Avengers: Secret War.

Aunque me entristece no estar en Doomsday esta vez, habrá otras oportunidades. Y volvería sin pensarlo ni un segundo”, dijo, sin negarse a retornar.

Personajes que regresan en ‘Avengers: Doomsday’

Robert Downey Jr. - Doctor Doom

Chris Hemsworth - Thor

Vanessa Kirby - Sue Storm, La Chica Invisible

Anthony Mackie - Sam Wilson, el nuevo Capitán América

Sebastian Stan - Bucky Barnes, el Soldado de Invierno

Letitia Wright - Shuri, la nueva Black Panther

Paul Rudd - Scott Lang, Ant-Man

Wyatt Russell - U.S. Agente

Tenoch Huerta Mejía - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm, La Cosa

Simu Liu - Shang-Chi

Florence Pugh - Yelena Belova

Kelsey Grammer - Bestia

Lewis Pullman - Vigía

Danny Ramirez - Joaquin Torres, el nuevo Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm, La Antorcha Humana

David Harbour - Alexei Shostakov, Guardián Rojo

Winston Duke - M’Baku

Hannah John-Kamen - Fantasma

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles Xavier, Profesor X

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming- Rondador Nocturno

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cíclope

Channing Tatum - Gambito

Pedro Pascal - Reed Richards, Mr. Fantástico

