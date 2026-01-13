El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha paralizado las redes sociales este martes. El lanzamiento del cuarto adelanto de ‘Avengers: Doomsday’ no solo profundiza en la amenaza global que representa Victor von Doom, sino que confirma el regreso de figuras icónicas que definirán el destino de la humanidad en la pantalla grande el próximo 18 de diciembre.

El regreso de los reyes: Wakanda y Talokan se unen

Una de las mayores sorpresas del tráiler es el rol protagónico que recuperan las naciones de Wakanda y Talokan. El avance permite ver a Shuri, la actual Black Panther, junto a M’Baku, quien ya ejerce plenamente como el nuevo Rey de Wakanda.

El avance sugiere que M’Baku, ahora como una figura central en el liderazgo de Wakanda, jugará un rol táctico crucial. La unión de la tecnología de vibranio y el poder del ejército de Talokan será indispensable para enfrentar la tecnología mística de Doom, quien parece tener la intención de reescribir la realidad a su antojo.

Lo que ha dejado sin aliento a los seguidores es el encuentro canónico entre los miembros de los 4 Fantásticos y los líderes africanos. Esta entrega marca un hito al reunir a personajes que, hasta ahora, no habían cruzado caminos en el cine, dejando de lado las históricas rivalidades de tribus vistas en entregas anteriores para enfrentar una extinción inminente.

El factor Robert Downey Jr. y la nostalgia de los Russo

El gran atractivo de esta cinta, que busca superar el récord histórico de 2.8 billones de dólares de Avengers: Endgame, es el retorno de Robert Downey Jr. No obstante, el actor que dio vida a Iron Man regresa en una faceta diametralmente opuesta: interpretando al temible villano Víctor Von Doom.

Este movimiento maestro viene acompañado del regreso detrás de cámaras de los hermanos Russo. Los directores, que no lideraban un proyecto de Marvel desde 2019, regresan para intentar replicar el éxito de la saga del infinito. La combinación de su visión narrativa con el carisma de Downey Jr., ahora como antagonista, es la apuesta principal de Disney para revitalizar la franquicia.

¿Qué esperar de la llegada de los 4 Fantásticos?

El tráiler subraya que la llegada de la “Primera Familia de Marvel” es el inicio del fin para la Saga del Multiverso. La tensión política entre naciones, sumada al reinado de terror de Doom, sitúa a los 4 Fantásticos no solo como invitados, sino como el eje estratégico para detener el colapso de las realidades.

“Esta película marca el regreso no solo de entidades del cast y sus respectivos personajes, sino también de una estructura narrativa que los fans extrañaban”, destaca el informe técnico de El Comercio.

Fecha de estreno y expectativas en Colombia

En Colombia, donde la comunidad de seguidores de Marvel es una de las más activas de la región, se espera que la preventa de boletería rompa récords históricos para la temporada de fin de año. La cinta llegará a las salas el 18 de diciembre, posicionándose como el evento cinematográfico más importante de 2026.

Con la confirmación de Namor y el liderazgo de Shuri, la pregunta que queda en el aire es: ¿Será suficiente la unión de todas estas potencias para detener a un hombre que conoce todos los secretos del multiverso?