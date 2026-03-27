Televisión

Todos los estrenos y novedades de HBO Max en abril de 2026: regresa una aclamada serie

La plataforma entregó un nuevo catálogo de títulos que aterrizarán para el cuarto mes del año.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de marzo de 2026, 11:07 a. m.
Estrenos en abril 2026 en HBO Max.
Estrenos en abril 2026 en HBO Max. Foto: Cortesía HBO

HBO Max se prepara para abril con un catálogo que promete atrapar a los espectadores colombianos. La plataforma de streaming, líder en Latinoamérica, reveló sus estrenos del mes, trayendo series originales, documentales, películas inesperadas y otros títulos que moverán fibras.

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Este espacio aprovechará el boom de ciertos proyectos, presentando continuaciones y nuevas temporadas que emocionarán a los fanáticos. Los listados podrán conocerse semana a semana, teniendo un grupo de series y cintas ya seleccionados.

El principal foco de los fanáticos será el lanzamiento de la nueva temporada de Euphoria, proyecto protagonizado por Zendaya, el cual llegará en su tercera edición con una serie de sorpresas. Este retorno ha sido muy añorado, teniendo en cuenta que son cuatro años después de la segunda entrega.

Aquí está el listado de los títulos que llegarán a HBO Max, junto a su respectiva fecha de estreno y categoría a la que pertenecen.

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Series y documentales que llegan a HBO Max en abril de 2026

3 de abril

El escándalo de Lollobrigida (serie documental)

10 de abril

Hacks (serie)

12 de abril

Euphoria: tercera temporada de la serie

15 de abril

El mago oscuro (serie documental)

24 de abril

Half Man (serie)

30 de abril

Y entonces, huyes (serie)

Películas que se estrenan en HBO Max en abril de 2026

1 de abril

Destino final 4

9 de abril

The Smashing Machine

16 de abril

  • A Real Pain
  • El hijo

17 de abril

Father Mother Sister Brother

23 de abril

Spencer

Por el momento, se desconoce si habrá otros títulos que llegarán a esta plataforma de streaming a lo largo del mes, por lo que habrá que esperar para conocer detalles.

Existe gran expectativa con estos lanzamientos, reconectando con viejos proyectos y nuevas propuestas en este universo digital.