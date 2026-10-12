Nuevo escándalo dejaría en jaque a Gianni Infantino y la Fifa: denuncian presunta ‘jugadita’ con millonada detrás

Un escándalo de talla internacional vuelve a tener a Gianni Infantino, presidente de la Fifa, como el principal señalado. Según el medio The Times, el presidente del máximo ente del fútbol mundial tendría dos salarios, y el segundo no lo estaría declarando públicamente.

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El medio referenciado, en una investigación exclusiva, cita el artículo 43, párrafo 13 de los estatutos de la Fifa: “La remuneración individual del presidente de la Fifa, los miembros del consejo y el secretario general de la Fifa se hará pública”.

Eso quiere decir que Infantino, desde que arrancó su mandato en 2016, se ha comprometido públicamente en publicar anualmente su salario y bonificaciones.

“En 2024, el informe anual de la Fifa indicó que Infantino ganó 4,274 millones de francos suizos (3,88 millones de libras esterlinas). Sin embargo, una declaración financiera presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos por la empresa organizadora de la Copa Mundial, FWC2026 US Inc., para ese año, muestra que Infantino recibió otros 1,76 millones de dólares (1,3 millones de libras esterlinas) que la Fifa no hizo públicos en su informe anual”, reveló The Times.

En la misma idea, añaden que Infantino habría recibido sumar similares, “o incluso mayores”, por los contratos en 2025 y 2026.

Gianni Infantino, otra vez, en el ojo del huracán por un presunto escándalo en la declaración de su sueldo. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Es una clara contravención de las normas”

El problema se hace aún más grande después de la opinión de Miguel Maduro, expresidente del comité de gobernanza de la Fifa, al medio referenciado.

Maduro afirma que no hacer públicos los pagos adicionales, como los que tendría Infantino, sería “una clara violación de los estatutos de la Fifa”.

Respuesta de la Fifa

The Times anexó a su artículo la respuesta que recibió por parte de la Fifa al respecto. Sin embargo, el medio afirma que el máximo ente del fútbol mundial no explicó los presuntos pagos adicionales no declarados por Infantino.

La respuesta desde la Fifa, al medio referenciado, fue: “La remuneración anual del presidente de la Fifa, así como otros beneficios contractuales, son determinados por el subcomité de remuneraciones de la Fifa. La Fifa contribuye a las cotizaciones sociales, al fondo de pensiones y a otros beneficios laborales contractuales del presidente, tal como se menciona en el informe anual de la Fifa. Estos beneficios se comunican a las autoridades estadounidenses de conformidad con los requisitos de información”.

En el extenso informe, además, The Times cita cuestionamientos de “fuentes del fútbol internacional”, que señalan una suma de 626.229 dólares, parte del pago de 1.76 millones de dólares en 2024, en concepto de “otras compensaciones declarables”. Según revelan, habría estado destinada para el pago de una mansión en una zona exclusiva de Miami Beach.