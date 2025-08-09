Nutresa adquiere Helados Mimo’s

Una nueva transacción, dentro de la ruta que tiene el Grupo Nutresa, de potenciar sus inversiones en Colombia, fue anunciada a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera.

Se trata del contrato de compraventa de acciones suscrito para la adquisición de la Productora y Comercializadora de Alimentos que opera la marca Mimo’s, una de las más legendarias en Colombia.

El grupo empresarial que lidera Jaime Gilinski anunció en el documento registrado en la SuperFinanciera, que la transacción está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya que se trata de una integración empresarial.

Una empresa paisa

Mimo`s no solo es una de las empresas más queridas para los colombianos, sino también una de las tradicionales en el segmento de helados.

Tuvo su origen en Medellín, en 1971, donde arrancó como una idea emprendedora de una familia que pensó en un producto algo distinto para el consumidor.

Los registros de la historia de la compañía cuentan que dos hermanos de la familia Saldariaga pusieron todos sus ahorros a la apuesta que tenían en mente. Compraron una máquina importada que pudiera producir el helado que soñaban: de textura suave y, además, cubierto de chocolate.

Luego de 54 años, tras haber introducido diversas innovaciones, cuentan con 235 puntos en el territorio nacional y es una de las empresas que crece a doble dígito, pese a los frenos que ha tenido la economía colombiana.

Muchos hitos

Son múltiples los hitos que se acumulan en una historia extensa. En el caso de Mimo’s, hay que señalar que fue una de las que introdujo el modelo de franquicias en Colombia, lo que se dio en los años 90 y, de hecho, fue plataforma para la expansión de la compañía.

La producción se adelanta en una planta ubicada en Medellín, donde se en la capital antioqueña, que tiene una amplia capacidad de fabricar helados: 5 millones de litros de helado al año, según contó el gerente, Lucas Muñoz, en una entrevista con el diario La República.

A esta marca también se le debe el helado bajo en azúcar y, con todas las sumas de innovaciones, en 2015 ya tenían el 35 % de la participación del mercado de ese segmento.

¿Qué viene?

De obtener las debidas aprobaciones que están en camino, ahora con el control del Grupo Gilinski, accionista mayoritario de Nutresa, la compañía seguirá su plan de expansión e innovación. De hecho, previo a conocerse la llegada de un nuevo aliado, Muñoz había anticipado que tenían previsto abrir nuevos puntos, entre propios y franquicias.