Leche que vive meses sin una nevera

El cartón aséptico de Tetra Pak ha transformado la manera en que se consume la leche. Gracias a una tecnología que combina seguridad alimentaria y sostenibilidad, este envase permite que un producto perecedero se conserve por meses sin necesidad de refrigeración ni conservantes, garantizando su calidad desde la planta hasta el hogar.

“El propósito de Tetra Pak es cuidar los alimentos, a las personas y el planeta”, explica Sergio Moreno, director comercial de la compañía en Colombia. “En el caso de la leche, nuestro envase mantiene sus condiciones hasta por seis meses sin refrigeración, sin aditivos y sin alterar su sabor ni sus propiedades”, asegura el experto. Estas cualidades del envase son esenciales en un país como Colombia, donde la inseguridad alimentaria afecta a 14,4 millones de personas, equivalentes a 27,6 por ciento de la población, revelado por el DANE en el Informe Prevalencia de Inseguridad Alimentaria 2024.

La leche almacenada con esta tecnología puede viajar a cualquier parte de la geografía nacional y ser guardada en condiciones seguras por varios meses, especialmente donde no hay sistemas de refrigeración. Estas condiciones son ideales para la alimentación de niños, niñas y jóvenes, por ejemplo, en planes de nutrición escolar.

Impulsar el consumo de leche en edades tempranas es esencial para favorecer un mejor peso y mineralización de los huesos que llega a protegerlos, incluso hasta edades adultas y; les ofrece calcio, potasio, fósforo, magnesio, elementos esenciales para una nutrición adecuadas, de acuerdo con las conclusiones de un metaanálisis registrado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Aliado contra el desperdicio y la sostenibilidad

El secreto de Tetra Pak está en la tecnología aséptica: la leche se somete a un tratamiento térmico UHT (Ultra High Temperature), que la calienta a más de 135 °C para eliminar microorganismos, y luego se envasa en condiciones completamente estériles. La estructura multicapa del envase compuesta por cartón, aluminio y polietileno, protege el contenido de la luz, el aire y la humedad.

Una vez abierta, la leche debe refrigerarse y consumirse en pocos días, pero el diseño del envase ofrece ventajas adicionales: su tapa resellable evita la contaminación y que el líquido absorba olores en la nevera, así como más durabilidad del producto que ha sido empacado en bolsas. “Puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una gran ventaja en términos de higiene y conservación”, añade el directivo.

El impacto de esta innovación va más allá del hogar. Al prolongar la vida útil de la leche, el envasado en Tetra Pak contribuye a reducir el desperdicio de alimentos, un problema global que supera los mil millones de toneladas cada año, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del 2022; es decir, 132 kilos por persona.

La sostenibilidad es otro de los pilares de la marca. Los envases de Tetra Pak se elaboran principalmente con cartón proveniente de fuentes renovables y certificadas (sello FSC). Además, son reciclables, explica Moreno: “En el país existen más de 350 organizaciones aliadas en la cadena de aprovechamiento y seis plantas transformadoras que les dan una segunda vida”.

Los envases de Tetra Pak ofrecen un precio competitivo al consumidor, justamente por sus ventajas tecnológicas y ambientales, gracias a las eficiencias generadas en toda su cadena de transporte, energía y menor desperdicio. Su adecuada disposición después del consumo promueve una economía circular.

Solo en 2024 se recuperaron 383 millones de envases, equivalentes a 4.990 toneladas de material posconsumo, que se han transformado en cartón industrial, polialuminio o productos como mobiliario escolar, materas y estructuras sismorresistentes.

“Quiero reiterar que los envases de Tetra Pak sí se pueden reciclar”, aclara Moreno y aconseja cómo hacerlo desde casa: “Para disponer correctamente un envase basta con escurrirlo, aplastarlo y depositarlo en los contenedores de residuos aprovechables. Este sencillo gesto facilita el trabajo de los recicladores y optimiza el transporte del material”.

Tetra Pak ha invertido más de 17.000 millones de pesos en la última década para fortalecer las cadenas de recolección y reciclaje en Colombia, reafirmando su compromiso con una economía circular.