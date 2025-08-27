El negocio de los alimentos funcionales crece y atrae inversión en Colombia

El mercado de alimentos y bebidas funcionales avanzan con paso firme en el mundo y Colombia no es la excepción. Estos productos, que van más allá de la saciedad y el sabor, aportan beneficios para fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud mental o acelerar la recuperación física. Dicho esto, se han consolidado como una de las grandes tendencias de consumo.

A nivel global, este segmento alcanzó los 364.000 millones de dólares en 2024, y de acuerdo con estimaciones de Fortune Business Insights, podría crecer a un ritmo anual del 10,3 % hasta superar los 790.000 millones en 2032.

En el país, lo que inicialmente eran importaciones dirigidas a nichos deportivos, hoy se han transformado en una oferta más amplia que empieza a ser atendida también por productores locales.

Las bebidas con proteína láctea lideran el crecimiento de los alimentos funcionales en el mercado colombiano. | Foto: Adobe Stock

El cambio en los hábitos de consumo es evidente: los colombianos muestran mayor preocupación por su salud y bienestar, y buscan alimentos que les brinden proteínas o propiedades específicas para el cuidado físico y mental.

Una de las categorías con mayor dinamismo es la de bebidas con proteína, que pasó de estar asociada casi exclusivamente al entrenamiento deportivo a convertirse en una opción de consumo masivo.

Dentro de esta categoría destacan tanto las proteínas lácteas, como el suero y la caseína, como las vegetales, entre ellas la soya, la arveja, el arroz o el cáñamo, que han ganado espacio gracias a la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas.

La soya se consolida como una de las principales fuentes de proteína vegetal. | Foto: Getty Images

Javier Ranjel, director de Desarrollo de Negocios de Tetra Pak Andina, señala que, actualmente, hay tres grandes categorías de alimentos y bebidas funcionales que están en auge en Colombia: “Los que fortalecen el sistema inmune y ayudan a prevenir enfermedades como la gripa; los que son ricos en proteína y contribuyen con el fortalecimiento muscular, y los que aportan a la salud mental y al bienestar, con formulaciones dirigidas a estimular el sueño reparador, ayudar a cuidar la piel o a recuperarse después de practicar actividad física”.