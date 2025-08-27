Suscribirse

Alimentos

El negocio de los alimentos funcionales crece y atrae inversión en Colombia

El mercado de productos que combinan nutrición y bienestar crecen a doble dígito y atrae tanto a fabricantes nacionales como a consumidores

Redacción Economía
27 de agosto de 2025, 5:58 p. m.
Trabajar por ofrecer el envase más sostenible del mundo para la industria de alimentos y bebidas refrenda la promesa de valor de la empresa: “Tetra Pak protege lo bueno: protege los alimentos, protege a las personas y protege nuestro planeta”.
Los envases Tetra Pak facilitan la conservación y distribución de alimentos y bebidas funcionales | Foto: Tetra Pak

El mercado de alimentos y bebidas funcionales avanzan con paso firme en el mundo y Colombia no es la excepción. Estos productos, que van más allá de la saciedad y el sabor, aportan beneficios para fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud mental o acelerar la recuperación física. Dicho esto, se han consolidado como una de las grandes tendencias de consumo.

A nivel global, este segmento alcanzó los 364.000 millones de dólares en 2024, y de acuerdo con estimaciones de Fortune Business Insights, podría crecer a un ritmo anual del 10,3 % hasta superar los 790.000 millones en 2032.

En el país, lo que inicialmente eran importaciones dirigidas a nichos deportivos, hoy se han transformado en una oferta más amplia que empieza a ser atendida también por productores locales.

Las bebidas con proteína láctea lideran el crecimiento de los alimentos funcionales en el mercado colombiano. | Foto: Adobe Stock

El cambio en los hábitos de consumo es evidente: los colombianos muestran mayor preocupación por su salud y bienestar, y buscan alimentos que les brinden proteínas o propiedades específicas para el cuidado físico y mental.

Una de las categorías con mayor dinamismo es la de bebidas con proteína, que pasó de estar asociada casi exclusivamente al entrenamiento deportivo a convertirse en una opción de consumo masivo.

Contexto: Estas son las cinco tendencias que marcan el consumo de jugos en Colombia en 2025

Dentro de esta categoría destacan tanto las proteínas lácteas, como el suero y la caseína, como las vegetales, entre ellas la soya, la arveja, el arroz o el cáñamo, que han ganado espacio gracias a la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas.

La soja tiene una sensación de saciedad, lo que ayuda a bajar de peso.
La soya se consolida como una de las principales fuentes de proteína vegetal. | Foto: Getty Images

Javier Ranjel, director de Desarrollo de Negocios de Tetra Pak Andina, señala que, actualmente, hay tres grandes categorías de alimentos y bebidas funcionales que están en auge en Colombia: “Los que fortalecen el sistema inmune y ayudan a prevenir enfermedades como la gripa; los que son ricos en proteína y contribuyen con el fortalecimiento muscular, y los que aportan a la salud mental y al bienestar, con formulaciones dirigidas a estimular el sueño reparador, ayudar a cuidar la piel o a recuperarse después de practicar actividad física”.

Con esta tendencia, el sector de alimentos y bebidas en Colombia enfrenta un nuevo escenario de innovación y competitividad, donde la salud se convierte en el principal motor de crecimiento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcaldía de Bogotá ofrece prácticas pagas: son más de 350 plazas y así puede aplicar

2. El estadio más fotografiado de Estados Unidos no es el que imagina: conózcalo y descubra por qué

3. Temblor en Estados Unidos: últimos sismos reportados hoy, miércoles 27 de agosto

4. El inusual pedido de la presidenta de México a Donald Trump tras declaración del Mayo Zambada

5. Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cuidado físicoSoyaLecheTetra PakRecuperación económicaBienestar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.