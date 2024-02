¿Cuáles son los beneficios por consumir leche de soya?

De acuerdo Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “ los humanos han estado consumiendo soya por casi 5.000 años”, debido a que es una semilla rica en proteínas y que, por esta razón, aporta varios beneficios al organismo gracias a sus altos niveles de grasas poliinsaturadas, minerales, vitaminas y bajo contenido de grasa saturada.

Glass with Soy Milk and Seeds on wooden background | Foto: Getty Images/iStockphoto