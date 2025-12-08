“Vamos a encontrar un país casi moribundo”: la chef Leonor Espinosa habla de su candidatura al Congreso y sus propuestas

SEMANA: ¿Por qué participar en política este momento?

Leonor Espinosa: Mi decisión de llegar a la Cámara de Representantes nace de una convicción profunda, que la gastronomía debe ser una política pública para generar empleo, fortalecer la economía, impulsar el turismo, proteger los saberes y poder mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven de producir la cadena productiva gastronómica.

SEMANA: ¿La gastronomía no ha sido tenido en cuenta en el Congreso?

L. E.: La gastronomía no es motor de desarrollo, no es generador de empleo. Si uno puede mirar la incidencia en el producto interno bruto, es mínima. Entonces, eso ahí se puede notar qué tan importante es la gastronomía en la política pública. Particularmente, Bogotá, siendo una capital, es imperante que la gastronomía sea reconocida como ese motor de desarrollo. Los vendedores ambulantes de la cocina callejera, el pequeño productor o una emprendedora, un cocinero o una madre cabeza de familia, que trabaja desde su casa, no cuentan con unas políticas claras con oportunidades reales. Así que mi aporte será la gastronomía en toda su dimensión.

SEMANA: ¿Qué proyecto se sueña impulsando en la Cámara de Representantes?

L. E.: La gastronomía tiene muchas aristas y se puede aportar desde una mirada territorial, la generación de empleo y bienestar, desde la capacidad de articular actores y desde la sensibilidad para entender la diversidad cultural de Bogotá. También visiones creativas.

SEMANA: ¿Cómo se está preparando para dar el paso a la política?

L. E.: Mire, le voy a contar una cosa. Nosotros los costeños hablamos con unos ejemplos y somos muy gráficos en la manera de decir. Hoy, fui a cocinar a mi restaurante, atendí el servicio del mediodía y una señora me preguntó, y le dije: “Voy con esa inocencia e ignorancia como si fuera para un matadero”, como cuando las vacas las llevan al matadero, pero que van ignorantes de lo que pueda suceder, a mí me está pasando lo mismo.

Leonor Espinosa. | Foto: Helen Ramírez

Claro, imagínese una chef como yo, con estudios en economía, con esa sensibilidad de ser un artista, aún no quisiera todavía dimensionar todo ese mundo desconocido, pero la intención y las ganas de trabajar, sobre todo después mi trabajo, que siempre se ha centrado en recorrer el país desarrollando proyectos sociales. Así que entiendo muchas cosas desde lo político, económico, social, de la falta oportunidades.

SEMANA: ¿Qué sensación le deja este Congreso que está por culminar su legislatura?

L. E.: Es que no es este Congreso, son los congresos anteriores. Muy politizados, de alguna manera, con miembros que pareciera que no dimensionaran la importancia de la responsabilidad que tienen en sus manos para construir país. La razón por la cual también estoy aquí es porque podría aportar, partiendo que no soy una persona contaminada y que le aporta mucho al país.

SEMANA: La gestión del Gobierno nacional también pasa por el debate, ¿qué opinión tiene de la administración de Gustavo Petro?

L. E.: Ha sido un gobierno con falta de gobernabilidad, un gobierno bastante corrupto, un gobierno el cual no ha tenido la oportunidad de desarrollar programas que puedan ser funcionales, debido a esa cantidad de cambios de ministros que ha tenido. Yo creo que en Colombia vamos a encontrar un país casi moribundo, y un país bastante polarizado, un país violento y un país que requiere de cuidados intensivos para salir adelante. Si bien la mayoría de los gobiernos han sido corruptos, y eso no se puede negar, pero es que hablamos que este gobierno era el del cambio, y parece que no, que no fue así.

SEMANA: ¿Hay esperanza en Colombia para atender los problemas que usted cita?