Confidenciales
“Es un honor”: chef Leonor Espinosa confirma su candidatura al Congreso
La reconocida cocinera aspirará a la Cámara de Representantes en la elección de 2026.
Leonor Espinosa confirmó en su cuenta de X que sí aspirará al Congreso de la República en 2026, tal como lo había contado SEMANA.
“Gracias al Partido Liberal por permitirme encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá”, narró la reconocida chef este 5 de diciembre.
Espinosa manifestó que es un honor asumir ese compromiso con la convicción que, desde la cocina, se pueden impulsar políticas públicas.
Esas políticas “que generen empleo digno, fortalezcan la economía, protejan nuestros saberes y mejoren la calidad de vida de quienes producen, transforman y comparten alimentos”.