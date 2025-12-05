Suscribirse

“Es un honor”: chef Leonor Espinosa confirma su candidatura al Congreso

La reconocida cocinera aspirará a la Cámara de Representantes en la elección de 2026.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 7:02 p. m.
SIN FILTRO, LEONOR ESPINOSA
Leonor Espinosa quiere estar en el Congreso. | Foto: Helen Ramírez

Leonor Espinosa confirmó en su cuenta de X que sí aspirará al Congreso de la República en 2026, tal como lo había contado SEMANA.

“Gracias al Partido Liberal por permitirme encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá”, narró la reconocida chef este 5 de diciembre.

Espinosa manifestó que es un honor asumir ese compromiso con la convicción que, desde la cocina, se pueden impulsar políticas públicas.

Contexto: Sin Filtro con la chef Leonor Espinosa, una artista de la cocina

Esas políticas “que generen empleo digno, fortalezcan la economía, protejan nuestros saberes y mejoren la calidad de vida de quienes producen, transforman y comparten alimentos”.

