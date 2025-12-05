“Es un honor”: chef Leonor Espinosa confirma su candidatura al Congreso

Leonor Espinosa confirmó en su cuenta de X que sí aspirará al Congreso de la República en 2026, tal como lo había contado SEMAN A.

“Gracias al Partido Liberal por permitirme encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá”, narró la reconocida chef este 5 de diciembre.

Espinosa manifestó que es un honor asumir ese compromiso con la convicción que, desde la cocina, se pueden impulsar políticas públicas.