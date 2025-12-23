El Tesla CyberTruck enfrenta bajas ventas y Elon Musk recurre a una medida drástica para impulsar cifras

El popular y polémico CyberTrcuk de Tesla sigue dando de qué hablar; ahora, se ha conocido el plan que puso en marcha Elon Musk para lograr demostrar resultados positivos en cuanto a ventas.

Un Tesla Cybertruck se exhibe en un concesionario Tesla en Corte Madera, California. Foto: Getty Images

El vehículo, que despertó gran expectativa cuando fue presentado por el propio Musk, no ha tenido los resultados esperados en las vitrinas, por lo que el propio dueño de la compañía ha ordenado a sus otras empresas la compra de estas unidades con el fin de inflar las ventas.

Por el momento, medios especializados en Estados Unidos señalan que los encargos ya sobrepasaron las 1.000 unidades y podría llegarse a las 2.000, tal como reporta el portal Electreck.

Según este medio, fuentes internas le confirmaron que estas unidades fueron solicitadas por Space X y xAI, compañías que también pertenecen a Musk y que ya han cerrado el multimillonario negocio.

Esta información viene circulando desde octubre pasado, algo que apuntaba a una estrategia de Tesla y sus compradores para poder hacerse a los beneficios que en ese entonces tenia activos el gobierno de Estados Unidos.

De esta forma, si la compra se realizaba, las cuentas de Tesla, Space X y xAI no se verían tan afectadas por la magnitud del negocio y la ayuda lograda a través del gobierno.

Un Tesla Cybertruck se exhibe el día de los medios de comunicación del Mondial de l'Automobile (Salón del Automóvil de París) en el Centro de Exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 14 de octubre de 2024. Foto: Anadolu via Getty Images

Según reportes, SpaceX y xAI ha gastado más de 80 millones de dólares en la compra de vehículos CiberTruck a Tesla; la transacción incluye modelos de 80.000 y 115.000 dólares, precios que están muy distantes de los 39.000 dólares, monto que el propio Musk había señalado para su superpoderoso todoterreno cuando fue presentado en sociedad.

Y es que las cifras son confusas, pues no se ha podido determinar cuántas CyberTruck ha vendido Tesla en total. Por un lado, hay que tener en cuenta que en el mercado de los autos usados, el precio de este auto se disparó, pues hubo quienes prefirieron pagar para tenerlo de forma anticipada y no tener que instalarse en una larga fila de espera.

Este fenómeno jugó en contra de la marca, pues la burbuja que infló los precios se estalló y ahora le ha resultado complicado evacuar el inventario que posee.

Los modelos recientes del Tesla CyberTruck están entre 80.000 y 115.000 dólares.. Foto: Getty Images

En su nota, Electreck señala que se estima que no se están vendiendo más de 20.000 de estos modelos al año, algo catastrófico para la compañía, pues su nivel de producción de 250.000 unidades y el propio Musk había llegado a señalar que podría alcanzar las 500.000 unidades matriculadas.