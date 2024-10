Elon Musk acaba de presentar el primer ‘RoboTaxi’ de Tesla

Un proyecto de largo recorrido

La idea de una red de robotaxis autónomos no es nueva. Musk lanzó esta ambiciosa propuesta en 2019, anticipando que podría comenzar su implementación en 2020. Sin embargo, el director ejecutivo de Tesla ha sido objeto de críticas por no cumplir con sus propios plazos, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de su proyecto. A pesar de los contratiempos, el anuncio del robotaxi en el evento “We, Robot” en Hollywood marca un punto de inflexión significativo para la compañía y sus seguidores.